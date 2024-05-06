НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Робот Tesla Optimus «вышел на работу». ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
271 1

Компания Tesla опубликовала видео, на котором показала реальную работу гуманоидного робота Tesla Optimus, устанавливающего аккумуляторные элементы в лоток.

Отмечается, что несколько Tesla Optimus ежедневно тестируются на реальных предприятиях. Они уже могут перемещаться в офисной среде в течение длительного времени без происшествий, но Tesla еще предстоит повысить скорость перемещения.

Tesla Optimus также выполняет тонкую работу, ранее доступную только людям, без предварительного программирования. Прогресс достигнут с помощью нейронной сети, обученной интерпретировать кадры с камеры и данные бортовых датчиков.

В результате робот напрямую генерирует необходимые движения после получения общей задачи. Производитель рассчитывает, что партии Optimus «выйдут на работу» на заводах Tesla до конца текущего года, а в 2025 году стартуют свободные продажи сторонним клиентам.

Еще по теме
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
Стартовали продажи робота-поджигателя Thermonator
Boston Dynamic представила робота‑гуманоида нового поколения
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
смотреть все
Хайтек #Техника #Видеоновости
Как сделать
Как удалить OneDrive из Windows
12.03.24, 17:34
6690
1
Как повернуть антенны роутера для максимальной мощности Wi-Fi
Неоптимальное расположение антенн роутера может привести к тому, что беспроводной интернет будет неустойчивым и слабым
17.02.24, 10:51
757066
2
Как замести цифровые следы
Шлейф персональных данных с годами становится все длиннее, а риски из-за доступа к ним посторонних лиц растут. Как правильно замести цифровой след?
26.11.23, 05:48
223861
0
Как просто увеличить скорость интернета
Видео загружаются медленно, сайты открываются с задержкой, а онлайн-игры показывают высокий пинг. Почему это происходит и как увеличить скорость интернета?
25.11.23, 21:55
27043
1
Как включить пасхалку с привидениями в Google
Google выпустил секретную пасхалку в честь Хэллоуина. чтобы ее запустить, надо написать одно слово
17.10.23, 17:03
23336
0
Как выбрать
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
30.04.24, 23:57
3191
1
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
6388
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
209904
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
26946
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
27084
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пора красить яйца: простые и красивые способы
Определился победитель пятого сезона шоу «Маска»
Раскрыты все участники пятого сезона шоу «Маска»
Змей Горыныч первым снял маску в финале
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Ленин в цитатах: о любви и коррупции
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Страшные кадры томского наводнения. ВИДЕО
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

GammiPluh

Причем тут НАТО, Белоруссия и Молдавия? У них пол Африки из под носа увели, а они рисуют красные линии...

Asd10

"Просьба законных" - это ты правильно в кавычки взял. Нет вна Украине законной власти после 14 года....

Asd10

А в каком качестве Украина рассматривается сейчас? По моему на ворах шапка горит.

Sovik

Уже и свои самолёты на подходе. Спасибо санкциям. В скором времени всё своё будем делать.