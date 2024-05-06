Робот Tesla Optimus «вышел на работу». ВИДЕО

Компания Tesla опубликовала видео, на котором показала реальную работу гуманоидного робота Tesla Optimus, устанавливающего аккумуляторные элементы в лоток.

Отмечается, что несколько Tesla Optimus ежедневно тестируются на реальных предприятиях. Они уже могут перемещаться в офисной среде в течение длительного времени без происшествий, но Tesla еще предстоит повысить скорость перемещения.

Tesla Optimus также выполняет тонкую работу, ранее доступную только людям, без предварительного программирования. Прогресс достигнут с помощью нейронной сети, обученной интерпретировать кадры с камеры и данные бортовых датчиков.

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В результате робот напрямую генерирует необходимые движения после получения общей задачи. Производитель рассчитывает, что партии Optimus «выйдут на работу» на заводах Tesla до конца текущего года, а в 2025 году стартуют свободные продажи сторонним клиентам.