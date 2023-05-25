Система «Антиплагиат» заработала на 100 языках

Система "Антиплагиат", разработанная в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ), получила новый функционал, позволяющий обнаруживать текстовые совпадения в научных работах, литературных произведениях и документах на 100 языках мира.

Обновленный алгоритм поиска заимствований системы "Антиплагиат" не только проверяет текст, но и анализирует его смысловую нагрузку, работая без привязки к конкретному языку, сообщили «ТАСС» в пресс-службе НТИ. Система определяет и детализирует структуру документа, генерирует аннотацию и выделяет библиографию.

Новое решение уже встроено в продуктовую линейку системы "Антиплагиат" и пользуется популярностью среди вузов, научно-исследовательских институтов и крупных издательств России и стран бывшего СНГ.

Разработчики отмечают, что разработанное программное обеспечение имеет коммерческий потенциал для реализации на рынках Индии, Турции, арабских стран Ближнего Востока и стран Латинской Америки благодаря способности преодолевать языковые ограничения.

Система "Антиплагиат" - это программное обеспечение, разработанное для обнаружения заимствований в текстовых документах. Она используется в образовательных учреждениях, научных центрах и издательствах для предотвращения несанкционированного копирования чужих работ.