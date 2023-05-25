НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты

Система «Антиплагиат» заработала на 100 языках

Источник:
Sibnet.ru
162 0
Набор текста на ноутбуке
Фото: © Glenn Carstens-Peters / Unsplash License

Система "Антиплагиат", разработанная в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ), получила новый функционал, позволяющий обнаруживать текстовые совпадения в научных работах, литературных произведениях и документах на 100 языках мира. 

Обновленный алгоритм поиска заимствований системы "Антиплагиат" не только проверяет текст, но и анализирует его смысловую нагрузку, работая без привязки к конкретному языку, сообщили «ТАСС» в пресс-службе НТИ. Система определяет и детализирует структуру документа, генерирует аннотацию и выделяет библиографию.

Новое решение уже встроено в продуктовую линейку системы "Антиплагиат" и пользуется популярностью среди вузов, научно-исследовательских институтов и крупных издательств России и стран бывшего СНГ. 

Разработчики отмечают, что разработанное программное обеспечение имеет коммерческий потенциал для реализации на рынках Индии, Турции, арабских стран Ближнего Востока и стран Латинской Америки благодаря способности преодолевать языковые ограничения.

Система "Антиплагиат" - это программное обеспечение, разработанное для обнаружения заимствований в текстовых документах. Она используется в образовательных учреждениях, научных центрах и издательствах для предотвращения несанкционированного копирования чужих работ.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Почти все россияне получат скорость от 1 Гбит/с к 2035 году
Мобильные операторы расширили бесплатный доступ к «ВКонтакте»
Bing стал самым популярным поисковиком в Китае благодаря ИИ
Хакеры нашли 34 уязвимости на «Госуслугах»
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Фишки Telegram: как сделать общение интереснее
18.05.23, 00:11
2129
2
Секретная настройка роутера ускорит Wi-Fi
Загруженность используемого канала связи может серьезно тормозить беспроводной интернет. Исправить проблему можно с помощью секретной настройки роутера
03.05.23, 09:24
4985
7
Цифровой мусор меняет климат: как очистить устройства
Дубли файлов, копии фото и спам в почте не только переполняют память устройств, но и влияют на озоновый слой Земли
29.03.23, 23:12
5292
0
Wink: как установить родительский контроль
Чтобы ограничить доступ ребенка к взрослому контенту в сервисе Wink, потребуется настроить родительский контроль
04.03.23, 20:16
9140
0
Как в Telegram сделать аватарку из смайлика
Для аватара можно выбрать фон, его необязательно делать однородным и есть возможность создание градиента из четырех цветов, и, самое главное, прикрепить в центр стикер или эмодзи из своей галереи
17.02.23, 17:09
9164
0
Как выбрать
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
17.03.23, 18:34
9352
3
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
11094
3
Как выбрать антивирус для компьютера
Каждый антивирус имеет свои слабые и сильные стороны, но все они должны отвечать ряду простых критериев
13.02.23, 10:09
7939
1
Почему не стоит покупать Z‑Wave устройства в зарубежных магазинах
Покупать Z-Wave устройства в иностранных интернет-магазинах бесполезно, они не будут дружить с местными
31.01.23, 09:20
8554
0
Какую мышку выбрать геймеру
На какие характеристики стоит обратить при выборе настоящей геймерской мышки
11.01.23, 19:24
8690
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пригожин раскрыл потери «Вагнера» в «Бахмутской мясорубке»
Грамм нихония оказался дороже всей планеты Земля
США предсказали Украине потерю двух крупных городов
Представлена новая теория происхождения человека
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

Alhazred

Азовское море - внутреннее море России. Украина пусть лапу сосет

slavaynin

мало им украинского радиактивного облака.

Alhazred

Когда США принесет "демократию" в Сирию, Кубу, Иран, Венесуэлу, КНДР и Никарагуа? Про Китай и Россию...

corrector

так они не ожидали. что смогут против нато работать, а оказалось , что еще как могут