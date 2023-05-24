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Windows 11 получит универсальную функцию управления RGB-подсветкой

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Microsoft представила целый пакет новых функций для Windows 11. В частности, операционная система получит управление динамической RGB-подсветкой периферийных устройств.

Новая функция получила название Dynamic Lighting. С ее помощью пользователи Windows смогут без особых усилий настраивать и адаптировать свои устройства с RGB-подсветкой прямо из настроек операционной системы.

Предварительная версия Dynamic Lighting будет добавлена в сборку Windows для инсайдеров до конца мая, чтобы разработчики и партнеры по аппаратной составляющей могли начать эксперименты с новыми интеграциями для RGB-аксессуаров и компонентов.

Сейчас RGB-подсветка системного блока компьютера обычно контролируется специализированными сторонними утилитами, поставляемыми с компьютером или самой периферией.

Тема: Человек и компьютер
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Топ комментариев

Asd10

Смех без причины - признак дурачины. Не знал?

volmen

Ну теперь надо сделать так что бы эти жертвы были не напрасны. Вечная память парням.

mosquito__2010

"Переписывание истории никогда к добру не приводило" - совершенно верно, поэтому Путин и озвучивает реальную...

ld_andrey

Он как раз упомянул квазигосударственные образования, что же вы невнимательно читаете.