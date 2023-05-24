Windows 11 получит универсальную функцию управления RGB-подсветкой

Компания Microsoft представила целый пакет новых функций для Windows 11. В частности, операционная система получит управление динамической RGB-подсветкой периферийных устройств.

Новая функция получила название Dynamic Lighting. С ее помощью пользователи Windows смогут без особых усилий настраивать и адаптировать свои устройства с RGB-подсветкой прямо из настроек операционной системы.

Предварительная версия Dynamic Lighting будет добавлена в сборку Windows для инсайдеров до конца мая, чтобы разработчики и партнеры по аппаратной составляющей могли начать эксперименты с новыми интеграциями для RGB-аксессуаров и компонентов.

Сейчас RGB-подсветка системного блока компьютера обычно контролируется специализированными сторонними утилитами, поставляемыми с компьютером или самой периферией.