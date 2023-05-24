Windows 11 получит нейросеть‑помощника

Microsoft объявила о внедрении в Windows 11 помощника Copilot, основанного на искусственном интеллекте. Аналогично боковым панелям браузера Edge, офисных приложений и GitHub, он будет интегрирован непосредственно в панель задач.

«Если я хочу позвонить своей семье на Кипр, я могу быстро проверить местное время, чтобы убедиться, что я не разбужу их среди ночи. Если я хочу спланировать поездку, я могу попросить Windows Copilot найти для моей семьи авиабилеты и жилье на зимние каникулы», — цитирует The Verge руководителя Microsoft Паноса Паная.

Windows Copilot будет способен резюмировать содержимое, просматриваемое о приложениях, переписывать его или даже объяснять. Он очень похож на диалоговое окно Bing Chat и сможет отвечать на общие вопросы и даже заменить поисковую систему.

Сам поиск в Windows 11 он не заменит и будет представлен отдельной панелью, так же как у Cortana было свое отдельное место на панели задач в Windows 10. Панай позиционирует Copilot как личный помощник в повседневных делах.

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Copilot можно будет попросить настроить параметры компьютера обычным текстовым запросом, например «настроить мои параметры для улучшения фокусировки» или предпринимать другие действия.

Microsoft начнет публичное тестирование Windows Copilot в июне, прежде чем широко предоставить его пользователям уже существующей Windows 11.