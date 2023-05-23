Bing стал самым популярным поисковиком в Китае благодаря ИИ

Microsoft Bing обошел Baidu и стал лидирующим поисковиком в Китае. По данным StatCounter в апреле 2023 года его доля рынка составила 37,4%. Эксперты связывают рост с его интеграцией в продукты Microsoft и добавлением чат-бота.

Доля национального китайского поисковика Baidu сократилась до 27,01%. За Bing и Baidu следуют Sogou с долей рынка 16,36%, Yandex — 7,45%, Haosou — 6,25% и Google — 5,2% соответственно.

Успех Bing можно объяснить его глубокой интеграцией в различные продукты и сервисы Microsoft. В качестве четвертого значимого продукта он установил тесные связи с Windows, Office и Xbox. Это позволила поисковику получить значительную экспозицию и охватить много пользователей.

Microsoft постоянно улучшает возможности Bing, добавляя в него последние технологии. Уже несколько месяцев поисковый движок работает на базе GPT-4, предоставляя возможности диалогового поиска и расширенные инструменты работы с контентом.

Мустафа Сулейман, соучредитель DeepMind, дочерней компании Google, занимающейся искусственным интеллектом, рассказал onMSFT, что предвидит глобальные изменения на рынке поисковых систем в ближайшие 10 лет. Он уверен, что ИИ окажет на него огромное влияние.

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Изменения на рынке поисковых систем коснутся не только работы самих сервисов. Они окажут сильное влияние на создателей контента.

Оптимизация контента для передовых алгоритмов и использование элементов разговорного и интерактивного поиска становятся все более важными для обеспечения лучшей видимости и взаимодействия с целевой аудиторией.