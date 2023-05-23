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Bing стал самым популярным поисковиком в Китае благодаря ИИ

Источник:
Sibnet.ru
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Пользователь планшета
Фото: © cuncon / Content License

Microsoft Bing обошел Baidu и стал лидирующим поисковиком в Китае. По данным StatCounter в апреле 2023 года его доля рынка составила 37,4%. Эксперты связывают рост с его интеграцией в продукты Microsoft и добавлением чат-бота.

Доля национального китайского поисковика Baidu сократилась до 27,01%. За Bing и Baidu следуют Sogou с долей рынка 16,36%, Yandex — 7,45%, Haosou — 6,25% и Google — 5,2% соответственно. 

Успех Bing можно объяснить его глубокой интеграцией в различные продукты и сервисы Microsoft. В качестве четвертого значимого продукта он установил тесные связи с Windows, Office и Xbox. Это позволила поисковику получить значительную экспозицию и охватить много пользователей.

Microsoft постоянно улучшает возможности Bing, добавляя в него последние технологии. Уже несколько месяцев поисковый движок работает на базе GPT-4, предоставляя возможности диалогового поиска и расширенные инструменты работы с контентом.

Мустафа Сулейман, соучредитель DeepMind, дочерней компании Google, занимающейся искусственным интеллектом, рассказал onMSFT, что предвидит глобальные изменения на рынке поисковых систем в ближайшие 10 лет. Он уверен, что ИИ окажет на него огромное влияние.

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Изменения на рынке поисковых систем коснутся не только работы самих сервисов. Они окажут сильное влияние на создателей контента. 

Оптимизация контента для передовых алгоритмов и использование элементов разговорного и интерактивного поиска становятся все более важными для обеспечения лучшей видимости и взаимодействия с целевой аудиторией.

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Топ комментариев

Antichrist1688

А эти предприниматели готовы оплачивать дополнительно 4 дня в месяц?? Большинство из них не оплачивают...

krasprol

Даёшь 25 часовой рабочий день и 8 дневную рабочую неделю!!

Times Square

Я бы этим "предпринимателям" устроил аудит, и что-бы все по "чесноку", а затем бы послушал как они запоют...

-Керя-

Гребет народ а не предприниматели на галерах. А жить когда людям?