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Apple запретила сотрудникам использовать ChatGPT и создаст свой аналог

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Laurenz Heymann / Unsplash License

Apple запретила сотрудникам использовать чат-боты из-за боязни утечки данных и приступила к набору персонала для создания собственной системы генеративного интеллекта. 

Портал Pocket Lint обнаружил на странице вакансий Apple 176 открытых позиций в различных командах машинного обучения и искусственного интеллекта, из которых 43 были опубликованы только в этом месяце.

При поиске термина «ИИ» в разделе вакансий сайта Apple находится 88 результатов. Однако, если к запросу добавить «генеративный» с примененными фильтрами команд, поиск выдаст 48 результатов и найдется в названиях восьми объявлений.

The Wall Street Journal ранее сообщал, что Apple приостановила найм новых сотрудников, но публикация большого количества объявлений свидетельствует о том, что компания смещает акцент в наборе персонала и искусственный интеллект находится в фокусе внимания.

В ходе финансового отчета за второй квартал, TechCrunch отметил, что Apple заявила, что будет подходить к генеративному ИИ «сознательно и продуманно». The Wall Street Journal сообщал, что Apple начала ограничивать использование генеративных ИИ чат-ботов внутри компании, чтобы предотвратить утечку конфиденциальной информации.

Создатель обосновал необходимость контроля над ChatGPT

Пользователи выразили надежду, что на конференции Apple WWDC, запланированной на 5 июня, компания поделится новостями связанными с искусственным интеллектом и основанными на нем разработками компании.

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Топ комментариев

Antichrist1688

А эти предприниматели готовы оплачивать дополнительно 4 дня в месяц?? Большинство из них не оплачивают...

krasprol

Даёшь 25 часовой рабочий день и 8 дневную рабочую неделю!!

Times Square

Я бы этим "предпринимателям" устроил аудит, и что-бы все по "чесноку", а затем бы послушал как они запоют...

-Керя-

Гребет народ а не предприниматели на галерах. А жить когда людям?