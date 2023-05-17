Создатель ChatGPT объяснил необходимость госконтроля над нейросетями

Сэм Альтман, основатель и генеральный директор OpenAI, создавшей ChatGPT, выступил перед комиссией Сената США по развитию генеративного искусственного интеллекта и его потенциального влияния на различные отрасли.

В ходе слушаний Альтман заявил, что системы искусственного интеллекта, включая разработанную его компанией модель ChatGPT, должны подлежать регулированию со стороны правительства, сообщает Reuters.

Альтман уверен, что правительство должно установить требования к лицензированию и тестированию ИИ-систем. Он выразил обеспокоенность возможным использованием чат-ботов для манипулирования предстоящими выборами, где пользователи могут создавать реалистичные фейки.

Cенатор Ричард Блюменталь привел пример записи, воспроизводящей его голос, сделанной искусственным интеллектом, обученным на его предыдущих выступлениях в Сенате США. Запись и комментарии к ней были полностью созданы нейросетью.

Блюменталь отметил, что такой искусственный голос может быть использован для создания ложных заявлений, включая выдуманное «одобрение капитуляции Украины или высказывания от имени Владимира Путина».

Наступление нейросетей напугало россиян

Создатель ChatGPT Альтман отметил на слушаниях, что компаниям следует иметь право запрещать использование своего контента моделями обучения искусственного интеллекта. Он выразил предпочтение модели подписки для ИИ, подобной ChatGPT Plus от OpenAI, вместо модели на основе рекламы, используемой в Bing Chat от Microsoft.