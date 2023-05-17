НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты

Создатель ChatGPT объяснил необходимость госконтроля над нейросетями

Источник:
Sibnet.ru
202 2

Сэм Альтман, основатель и генеральный директор OpenAI, создавшей ChatGPT, выступил перед комиссией Сената США по развитию генеративного искусственного интеллекта и его потенциального влияния на различные отрасли. 

В ходе слушаний Альтман заявил, что системы искусственного интеллекта, включая разработанную его компанией модель ChatGPT, должны подлежать регулированию со стороны правительства, сообщает Reuters.

Альтман уверен, что правительство должно установить требования к лицензированию и тестированию ИИ-систем. Он выразил обеспокоенность возможным использованием чат-ботов для манипулирования предстоящими выборами, где пользователи могут создавать реалистичные фейки.

Cенатор Ричард Блюменталь привел пример записи, воспроизводящей его голос, сделанной искусственным интеллектом, обученным на его предыдущих выступлениях в Сенате США. Запись и комментарии к ней были полностью созданы нейросетью.

Блюменталь отметил, что такой искусственный голос может быть использован для создания ложных заявлений, включая выдуманное «одобрение капитуляции Украины или высказывания от имени Владимира Путина».

Наступление нейросетей напугало россиян

Создатель ChatGPT Альтман отметил на слушаниях, что компаниям следует иметь право запрещать использование своего контента моделями обучения искусственного интеллекта. Он выразил предпочтение модели подписки для ИИ, подобной ChatGPT Plus от OpenAI, вместо модели на основе рекламы, используемой в Bing Chat от Microsoft.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Защищенные чаты появились в Whatsapp
Samsung создаст аналог ChatGPT
Схема с нейросетями для похищения денег появилась у мошенников
Microsoft Defender вошел в число лучших антивирусов
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Секретная настройка роутера ускорит Wi-Fi
03.05.23, 09:24
4459
7
Цифровой мусор меняет климат: как очистить устройства
Дубли файлов, копии фото и спам в почте не только переполняют память устройств, но и влияют на озоновый слой Земли
29.03.23, 23:12
4696
0
Wink: как установить родительский контроль
Чтобы ограничить доступ ребенка к взрослому контенту в сервисе Wink, потребуется настроить родительский контроль
04.03.23, 20:16
8634
0
Как в Telegram сделать аватарку из смайлика
Для аватара можно выбрать фон, его необязательно делать однородным и есть возможность создание градиента из четырех цветов, и, самое главное, прикрепить в центр стикер или эмодзи из своей галереи
17.02.23, 17:09
8494
0
Как получить внешний IP-адрес
Внешний или фиксированный IP-адрес нужен для защиты кошельков, создание своего сервера или поднятия скорости скачивания из файлообменников. Как его получить?
15.02.23, 00:55
7206
6
Как выбрать
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
17.03.23, 18:34
8546
3
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
10622
3
Как выбрать антивирус для компьютера
Каждый антивирус имеет свои слабые и сильные стороны, но все они должны отвечать ряду простых критериев
13.02.23, 10:09
7400
1
Почему не стоит покупать Z‑Wave устройства в зарубежных магазинах
Покупать Z-Wave устройства в иностранных интернет-магазинах бесполезно, они не будут дружить с местными
31.01.23, 09:20
8030
0
Какую мышку выбрать геймеру
На какие характеристики стоит обратить при выборе настоящей геймерской мышки
11.01.23, 19:24
8195
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Выход 32 серии «Зимородка» перенесли из‑за выборов президента Турции
Максим Галкин опротестует в суде статус иноагента
Актер Сафонов объяснился за послание на украинском языке
Видео чудовищных взрывов на Украине опубликовали в Сети
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

mosquito__2010

Видать снаряды британские рванули нечаянно. Не любят британцы украинцев, не любят почему то. "До последнего...

mosquito__2010

Значит всё хорошо, зря украинцы запаниковали, странные какие то честное слово, британцы же сказали. Главное...

mosquito__2010

Тебя мама в детстве квадратной головой не называла ? Ну мол "я тебя мой мальчик и таким люблю" всё такое...

MuCbE

Его мама в детстве с картошкой перепутала и в духовку положила. Поздно спохватилась, но пациент жив.