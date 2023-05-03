Наступление нейросетей напугало россиян

Наступление нейросетей стало одним из страхов россиян в начале этого года, также жители бояться терактов, роста цен и износа импортной техники, сообщает результаты исследования агентство КРОС.

«Люди встревожены, что это начало того самого будущего, которое предсказывали в фантастических фильмах, когда искусственный интеллект может выйти из-под контроля человека», – сказал директор по аналитике КРОС и автор исследования Андрей Лебедев.

Среди основных тревожностей в первом квартале 2023 года стали ход СВО, диверсии, теракты на территории России, рост цен, дефицит товаров и лекарств, падение уровня жизни и наступление нейросетей на человека, слухи о новой волне мобилизации.

«Национальный индекс тревожностей» показывает доминирующие в обществе тревоги, формируемые СМИ и жизненным опытом россиян. Их замеряют ежеквартально.