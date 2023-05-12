Российская теннисистка‑чемпионка поделилась опытом на OnlyFans

Чемпионка юниорского Уимблдона-2015 Софья Жук завела аккаунт на OnlyFans ради интереса и заработала за пять дней 4,5 тысячи долларов без «развратного контента».

«Никаких секс-переписок, ничего. Нам с мужем просто стало интересно: давай попробуем, что будет. И я за пять дней заработала 4,5 тысячи долларов», — рассказала Жук в интервью Sports.ru.

Она уточнила, что не выкладывала себя голой, и удивилась, что пользователи покупали ее фото в зеркале за 20-30 долларов. Жук рассказала, что собирается вывести деньги и закрыть аккаунт, так как интерес пропал, а в интернете стали писать гадости.

Жук в 15 лет выиграла юниорский Уимблдон в 2015 году, шесть раз побеждала на турнирах ITF (второй по значимости женский профессиональный теннисный турнир). Завершила карьеру в 2020 году из-за травм и пресыщения теннисом.

Живет в США с 2019 года, владеет компанией по аренде машин и автопарком, а также салоном красоты. С мужем есть общая компания, которая помогает делать документы: рабочие визы, турвизы, резидентские визы, гринкарты EB1, EB2. Ведет соцсети.