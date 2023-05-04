TikTok увеличит количество рекламы после роликов

TikTok объявил о запуске нового продукта — Pulse Premiere, предназначенного для крупных издателей, желающих зарабатывать на рекламе, показываемой сразу после просмотра их контента.

Pulse Premiere стал расширением существующей программы монетизации TikTok Pulse, позволявшей группе лучших авторов получать половину дохода от видеорекламы, показываемой сразу после их постов. В отличие от Pulse, монетизирующей только 4% лучших постов, Pulse Premiere позволяет зарабатывать на рекламе после всех видео.

Для создателей контента, столкнувшихся с экономическими трудностями из-за сокращения расходов рекламодателей, возможность продавать рекламу в TikTok станет хорошей поддержкой. Она позволит рекламодателям ассоциировать свой бренд с качественным контентом, предоставляемым авторитетными издателями.

Как отвечать на «пулеметную очередь» в мессенджере?

Для пользователей сильно увеличится количество рекламы, показываемой после роликов. Если в старой программе Pulse она встречалась у 4% видео, то теперь с появлением новой услуги для крупных рекламодателей она может появиться у всех.