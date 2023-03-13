Как отвечать на «пулеметную очередь» в мессенджере?

Отправка сразу нескольких сообщений в мессенджере очень раздражает получателя и создает хаос в переписке. Как ответить на такую «пулеметную очередь», рассказал бизнес-тренер Тимур Асланов.

Если один из пишущих или оба начинают отправлять по несколько сообщений, не ожидая ответа на предыдущие, то может начаться путаница.

Например, коллега написал подряд: «А ты сделал отчет по продажам за прошлый месяц?», «Сегодня в 3 часа совещания у шефа, придешь?», «Я просил тебя найти образец коммерческого предложения, кинешь почту?». И если ответить после этого «Ага», то как понять, на какое сообщение ответили? Начинают переспрашивать, и переписка затягивается.

«В ответе указываем, на что отвечаем, например, можно написать: "По всем вопросам: "Да"". Сразу все понятно», — сказал в видео на YouTube-канале Асланов.

Также он предложил отвечать на каждое сообщение с помощью функции «Ответить на сообщение», которая есть во всех мессенджерах.

Эксперт добавил, что в целом закидывать человека подряд множеством сообщений невежливо и противоречит цифровому этикету. Лучше дождаться ответа на один вопрос и задавать другой или писать все вопросы в одно сообщение.