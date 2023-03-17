«Яндекс Музыка» получила новую настройку пользовательской волны

Новая настройка «Моей волны» в «Яндекс Музыке» с помощью нейросетей позволяет сгенерировать поток песен без слов. Алгоритмы основываются на наличии текста в композиции и пользовательских предпочтениях.

Новы режим пригодится при необходимости сосредоточиться во время работы, учебы или иных дел, когда текст песни может начать отвлекать. Композиции в нем меняются по заданным параметрам, это не будут не только лоу-фай, лаунж, чиллхоп или эмбиент, но и другие жанры, получившие версию без исполнителя, например, рок или поп.

Включить настройку можно в языковых параметрах «Моей волны» выбрав «Без слов». После этого нейросеть будет подбирать только треки без текста и не забудет при этом о пользовательских предпочтениях и других настройках, что сделает поток уникальным для каждого слушателя.