Перевод текста на изображениях появился в Google Translate

Онлайн-версия Google Translate получила функцию перевода текста на изображениях. Раньше такая возможность присутствовала только в мобильном клиенте.

Текст распознается с помощью Google Lens, способного выявить определенные объекты на картинках. Можно переводить слова не только на онлайн-изображениях, но и загрузить в сервис свои файлы в формате JPEG, JPG и PNG.

Результатами перевода можно воспользоваться по-разному: скачать картинку, сравнить изображение с исходным или просто скопировать итоговый вариант текста для дальнейшего редактирования.

Функция онлайн-перевода присутствует не только в Google. «Яндекс» предоставляет такую возможность в мобильной и десктопной версиях, а «Яндекс Браузер» умеет «на лету» переводить веб-страницы вместе с картинками и видеороликами.