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Разработка российских Android‑смартфонов обойдется в 10 млрд рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Логотип Android и смартфон
Фото: © Denny M?ller / Unsplash License

Основатель Национальной компьютерной корпорации (НКК) Александр Калинин сообщил о начале работы над новыми российскими смартфонами на Android. В проект вложат 10 миллиардов рублей, а первые партии отечественных устройств появятся уже в этом году.

Калинин рассказал «Коммерсанту», что проектированием смартфонов занимается «Вобис Компьютер» (разработчик Highscreen), а для производства создано АО «Суверенная мобильная инициатива. Холдинг». При этом пока неизвестно, где будут делать смартфоны в России или Китае.

«Рассматриваем различные варианты, это может быть выпуск на российских заводах или контрактное производство на китайских предприятиях», — рассказал Калинин «Коммерсанту».

Один из представителей российского рынка электроники отметил, что смотрит на инициативу скептически из-за сложностей в получении лицензии на компоненты Google Mobile Services (GMS), входящие в операционную систему Android.

«Самый большой вопрос в том, как они лицензируют использование Android с его платформой GMS для использования в России. Google никогда не пойдет на такой шаг», — сообщил он изданию.

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Александр Калинин уже был задействован в разработке отечественных смартфонов. В 2021 году он рассказывал о создании защищенных устройств на базе мобильной ОС от «Лаборатории Касперского». 

Статус разработки Калинин не раскрывает ссылаясь на конфиденциальность, но в июле 2022 «Лаборатория Касперского» покинула проект.

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