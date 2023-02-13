НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Аналитик предсказал резкое удешевление смартфонов

Источник:
Sibnet.ru
463 3
iPhone 12 Pro Silver, Pacific Blue, Gold, и Graphite
Фото: © Daniel Romero / Unsplash License

Аналитик TF International Мин-Чи Куо, рассказал, что из-за переполнения складов и слабого спроса, производители смартфонов в скором времени будут вынуждены сильно снизить цены.

Различные производители сталкиваются с переполнением складов из-за слабого спроса и сокращения рынка, сообщает портал My Drivers со ссылкой на Мин-Чи Куо. Это заставляет их усиливать ценовые войны, например, Apple уже снизила стоимость iPhone 14 Pro на 800 юаней.

Мин-Чи уверен, что компании столкнутся с еще большим переполнением складов при выходе новых моделей смартфонов. Эти трудности приведут к годовому снижению поставок, что негативно скажется на стоимости акций. Поэтому в ближайшие 6-9 месяцев стоит ожидать резкого удешевления устройств.

Стартовали официальные продажи Realme 10 Pro

Для пользователей это может значить, что в ближайшее время доступность смартфонов увеличится. Уже сейчас в китайских интернет-магазинах отмечается снижение цен на устройства 2021-2022 годов.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Китайские смартфоны OnePlus заблокировали в России
Realme представила смартфон Coca‑Cola
Samsung произвела больше деталей для Pixel 7 Pro, чем Google
Samsung Galaxy S23 сможет работать без аккумулятора
смотреть все
Хайтек #Смартфоны
Как сделать
Как довести быстрый интернет до каждой точки дома
02.02.23, 10:33
1361
0
PLC-технология: интернет по электропроводке
Технология Power Line Communication (PLC) предназначена для передачи интернета, ТВ и других сигналов по через обычные бытовые розетки
30.01.23, 21:18
2185
1
Если Wink не работает на Samsung: что делать?
Приложение Wink иногда отказывается запускаться или устанавливаться на телевизорах Samsung. Что делать?
02.01.23, 22:24
1198
0
Как отключить требование обновления Windows в Google Chrome
Настройку достаточно провести однократно. После нее браузер не будет выводить сообщения о необходимости обновления ОС
07.12.22, 20:49
8561
0
Клавиатурные комбинации: как форматировать текст без мышки
Полезные сочетания клавиш работают практически во всех приложениях, которые работают с текстом — от самого популярного текстового редактора Microsoft Word до браузеров
09.11.22, 01:38
10772
1
Как выбрать
Как выбрать антивирус для компьютера
13.02.23, 10:09
609
1
Почему не стоит покупать Z‑Wave устройства в зарубежных магазинах
Покупать Z-Wave устройства в иностранных интернет-магазинах бесполезно, они не будут дружить с местными
31.01.23, 09:20
1898
0
Какую мышку выбрать геймеру
На какие характеристики стоит обратить при выборе настоящей геймерской мышки
11.01.23, 19:24
3045
3
Как выбрать игровую клавиатуру
Игровые клавиатуры обладают уникальным дизайном, особой эргономикой и дополнительным функционалом.
10.01.23, 12:08
3875
2
Как выбрать шуструю и удобную компьютерную мышку
За внешней простотой кроется серьезный технологичный механизм, от его типа, функционала и внутреннего устройства зависит не только качество передачи команд компьютеру, но и здоровье пользователя
21.12.22, 21:58
5952
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Полнометражный фильм по сериалу «Склифосовский» покажут на «России»
Россия согласилась на переговоры с Киевом
Самый красивый аэровокзал страны открылся в Новосибирске. ФОТО
«Цифровая неделя» стартует на Sibnet.ru
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

nifnif

просто серьёзно он на хрен не нужен никому и никто серьёзно не воевал с израилем, так мелкие уколы, какие...

nicollaich

Ща цеивропейцы отпишутся, что это всё неправда.

antibacila

У Сладкова было про Угледар и видео и комментарии, то что наши пехотинцы герои, это бесспорно, а вот...

GammiPluh

твой, ты же любишь такой риск?