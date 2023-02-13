Аналитик предсказал резкое удешевление смартфонов

Аналитик TF International Мин-Чи Куо, рассказал, что из-за переполнения складов и слабого спроса, производители смартфонов в скором времени будут вынуждены сильно снизить цены.

Различные производители сталкиваются с переполнением складов из-за слабого спроса и сокращения рынка, сообщает портал My Drivers со ссылкой на Мин-Чи Куо. Это заставляет их усиливать ценовые войны, например, Apple уже снизила стоимость iPhone 14 Pro на 800 юаней.

Мин-Чи уверен, что компании столкнутся с еще большим переполнением складов при выходе новых моделей смартфонов. Эти трудности приведут к годовому снижению поставок, что негативно скажется на стоимости акций. Поэтому в ближайшие 6-9 месяцев стоит ожидать резкого удешевления устройств.

Стартовали официальные продажи Realme 10 Pro

Для пользователей это может значить, что в ближайшее время доступность смартфонов увеличится. Уже сейчас в китайских интернет-магазинах отмечается снижение цен на устройства 2021-2022 годов.