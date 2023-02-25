Приложение МТС Банка удалили из AppStore и Google Play

Приложение МТС Банка пропало из магазинов App Store и Google Play, сообщает кредитная организация в своем телеграм-канале.

Отмечается, что владельцы Android могут скачать приложение банка в магазине RuStore или на сайте банка. В Google Play по-прежнему доступны два приложения банка для бизнеса.

Пользователи с устройствами на операционной системе iOS пока такой возможности не имеют — им рекомендуют пользоваться личным кабинетом на сайте банка.

США и Великобритания 24 февраля ввели санкции против нескольких российских банков, в их числе оказался МТС Банк. По оценкам Минфина США, за год с начала военной операции на Украине под ограничения подпало 80% российских банков.