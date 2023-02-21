Салют в честь Дня защитника Отечества пройдет в Новосибирске

Артиллеристы Центрального военного округа проведут праздничный салют в честь Дня защитника Отечества на Михайловской набережной Новосибирска, сообщает пресс-служба ведомства.

Артиллеристы выпустят в небо 680 фейерверков (30 залпов) из 122-мм орудия Д-30 и салютных установок 2А85 на базе автомобиля «КамАЗ». Салют начнется 23 февраля в 21.00.

Д-30 — советская гаубица, разработанная в начале 60-х годов. Этот вид орудия был одним из самых массовых артиллерийских систем в советской армии.

Это единственная гаубица, которая применяется для десантирования и используется воздушно-десантными подразделениями.