Салют в честь Дня защитника Отечества пройдет в Новосибирске

Фото: © Sibnet.ru
Артиллеристы Центрального военного округа проведут праздничный салют в честь Дня защитника Отечества на Михайловской набережной Новосибирска, сообщает пресс-служба ведомства.
Артиллеристы выпустят в небо 680 фейерверков (30 залпов) из
122-мм орудия Д-30 и салютных установок 2А85 на базе автомобиля «КамАЗ». Салют
начнется 23 февраля в 21.00.
Д-30 — советская гаубица, разработанная в начале 60-х годов.
Этот вид орудия был одним из самых массовых артиллерийских систем в советской
армии.
Это единственная гаубица, которая применяется для
десантирования и используется воздушно-десантными подразделениями.
GammiPluhЭто именно так и работает, Россия не проиграет, мало того она уже побеждает на Украине... к тому же начала...
UynachalnicaВ голове не укладывается, куда катимся?!
GammiPluhОни и отхватят - только не от России, а от Азии и Африки, они сейчас вливают деньги чтобы янки оттуда...
UynachalnicaНе может быть, я то думал разговор будет о посевной, и освоении Марса.