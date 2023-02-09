SpaceX ограничила работу Starlink для ВСУ

Компания SpaceX предприняла шаги, чтобы помешать украинским военным в использовании терминалов спутникового интернета Starlink в боевых целях.

По словам Гвинн Шотвелл, президента и главного операционного директора SpaceX, спутниковый интернет-сервис SpaceX Starlink, который предоставил украинским военным стабильную связь, «никогда не предназначался для использования в качестве оружия».

«Однако украинцы использовали его таким образом, который не планировался и не был частью какого-либо соглашения», — добавила Гвинн Шотвелл, уточнив, что украинские военные применяли сервис Starlink для управления дронами.

По ее словам, в итоге компании пришлось ограничить возможности терминалов. При этом представитель Starlink не стала уточнять, какие именно меры предприняла американская компания.