Сон, вода и еда: как восстановиться после ОРВИ и гриппа

После острого периода болезни температура, кашель и насморк отступают, но человек не всегда чувствует себя полностью здоровым. Остается слабость и плохое настроение. Как правильно вести себя после выписки, чтобы до конца восстановить здоровье?

Корона, грипп и другие вирусы

ОРВИ (острые респираторно-вирусные инфекции) — группа заболеваний верхних и нижних дыхательных путей. Причина их возникновения — вирусы, попадающие в организм человека воздушно-капельным или контактным путем.

Заболевание вызывает более 200 видов вирусов, среди них коронавирус и варианты вируса гриппа. Наиболее тяжелое течение болезни пока при заражении ковидом.

Это связано с тем, что человеку ковид в новинку, иммунная система еще «не научилась» стереотипно реагировать на вирус, возможны чрезмерные гиперреакции, длительно тянущиеся проявления, запуск аутоиммунных процессов (нарушение работы иммунной системы), — пояснил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

«Основной механизм воздействия вируса — поражение эндотелия сосудов, соответственно, повышен риск тромбообразования. Где этот риск реализуется, и случится ли это — определить невозможно», — добавил врач.

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При гриппе сосуды также страдают, но с ним иммунная система сталкивается дольше и регулярнее, соответственно, ее реакции на заражение более упорядочены.

У гриппа свои минусы — частое присоединение вторичных бактериальных осложнений, иногда очень серьезных. Нередко развиваются длительные иммуносупрессии (угнетение иммунитета), выраженный астенический синдром (слабость).



«Остальные ОРВИ в массе менее "противны" с точки зрения последствий, хотя, повторяюсь, все достаточно многофакторно и индивидуально», — сказал инфекционист.

При сильных осложнениях после перенесенной инфекции реабилитацию нужно проходить только под присмотром врача. Если человек выздоровел, но есть небольшая слабость, стоит обратить внимание на режим труда и отдыха, прогулки и проветривание помещения, питание и другие факторы, помогающие восстановить организм.

Как восстановиться после болезни

«Организму нужно в среднем пару недель для восстановления адекватной работы иммунной и вегетативной нервной системы. А если в процессе респираторной инфекции были повреждены дыхательная и сердечно-сосудистая система, то период восстановления увеличивается», — отметил врач.

Процесс реабилитации после ОРВИ требует корректировки образа жизни. Для начала стоит отказаться от алкоголя и курения. Хотя бы ограничить на время восстановления. И вводить новые «правильные» привычки.

Утренняя зарядка

Каждое утро следует начинать с дыхательной гимнастики и легкой разминки, которая даст заряд энергии на целый день. Получасовые пешие прогулки на свежем воздухе положительно повлияют на обмен веществ и ускорят выведение токсинов, посоветовал медицинский брат Валерий Шерстобитов.

Серьезные физические нагрузки (например, занятия в спортзале) врачи рекомендуют вводить постепенно, сначала следует возвращаться к тренировкам по сокращенной программе.

Водные процедуры

«Обтирание прохладной водой, контрастный душ, расслабляющие ванны с морской солью, хвойные или с настоями трав, плавание в бассейне», — предложил Шерстобитов мероприятия для реабилитации.

Массаж способствует поддержанию мышечного тонуса, улучшает эмоциональное состояние человека. Особое внимание нужно уделять массажу стоп, на которых находится большое количество нервных окончаний и биологически активных точек, стимуляция которых оказывает оздоравливающий эффект на весь организм.

Психологическая реабилитация

После болезни организм истощен и нуждается в щадящем режиме, поэтому рекомендуется постепенно включаться в трудовой ритм, не допуская перенапряжения.

«Откажитесь на время от слишком активного образа жизни, побольше отдыхайте. Почаще устраивайте перерывы на работе, воздерживайтесь от конфликтных ситуаций, избегайте общения с неприятными для вас людьми», — отметил собеседник.

Также для восстановления важен спокойный крепкий сон, лучше спать на час дольше обычного. Перед сном следует проветрить комнату, обеспечить полную темноту и ложиться спать не позже 22.00.

Рациональное питание

Первые дни после болезни стоит питаться малыми порциями, чтобы не перегружать желудочно-кишечный тракт. Меню в основном должно состоять из каш, супов-пюре, отварного мяса, нежирной рыбы, кисломолочных продуктов, свежих фруктов и овощей. Рекомендуется отказаться от жирного, жареного, мучного, сладкого, так как эта пища трудно переваривается и усваивается.

Очень полезно включать в рацион человека, выздоравливающего после тяжелой болезни, продукты, богатые аминокислотой триптофаном: бананы, мясо кролика, индейки, сыр, красную икру, орехи, халву, зерновой хлеб.

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Во время болезни происходит обезвоживание организма из-за высокой температуры, учащенного дыхания, повышенного потоотделения.

Для восполнения потерянной жидкости суточный объем воды увеличивают до двух литров, которую выпивают равными порциями в течение дня между приемами пищи.

Также рекомендуются травяные чаи, морсы и другие напитки натурального происхождения.

«Избавиться от токсинов можно с помощью щелочной минеральной воды, травяных чаев, отваров шиповника, компотов из клюквы, смородины, брусники», — посоветовал медик.

Витаминизация

Важно восполнить дефицит витаминов и микроэлементов. Эксперты предлагают в первую очередь получать витамины из натуральных продуктов. Ослабленному организму необходимы следующие основные витамины:

Витамин С – сильный антиоксидант, поднимает иммунитет, участвует в обмене веществ, повышает общий тонус и работоспособность. Содержится в черной смородине, плодах шиповника, болгарском перце, цитрусовых и многих других свежих овощах и фруктах.

Витамин А способствует восстановлению поврежденных вирусом эпителиальных клеток дыхательных путей, принимает участие в синтезе гемоглобина. Много витамина А в печени, яйцах, сметане, сыре, в овощах оранжевого и красного цвета (морковь, тыква, перец).

Витамины В обогащают клетки мозга кислородом и энергией, нормализуют обменные процессы, снижают усталость. В организм поступают вместе с субпродуктами (печень, почки), гречневой и овсяной крупой, ржаным хлебом, отрубями, яйцами, молочными продуктами, а вот во фруктах и овощах их практически нет.

Витамин D участвует в синтезе гормона мелатонина, который необходим для нормального сна. Чемпионом по содержанию витамина D является печень трески, следом идут жирная морская рыба, яичный желток, сливочное масло, сыр. Полезны также свежевыжатые овощные и фруктово-ягодные соки.