Кроссовки зимой: риски для женского и мужского здоровья

Многие отказываются снимать модные кроссовки даже зимой, уверяя, что ноги не мерзнут. Но даже если кажется, что в обуви не по сезону не холодно, такие эксперименты могут плохо отразиться на здоровье. Врачи рассказали Sibnet.ru об угрозах при ношении летних кроссовок зимой.

Замерзание — это необязательно болезненные непереносимые ощущения. Чувство небольшого дискомфорта, который легко терпеть и можно даже не замечать, уже говорит о том, что работа организма нарушается.

«Нахождение на морозе в летней обуви приводит к тому, что у человека замерзают ноги — периферические ткани. При переохлаждении по нервным окончаниям, идущим от стоп, передается патологическая импульсация в самые различные органы», — рассказал врач-инфекционист, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро - Сибирь» Андрей Поздняков.

Это, поясняет медик, приводит к рефлекторным спазмам сосудов во всем организме: не только в конечностях, но и в органах малого таза и даже в сосудах верхней части туловища и головы.

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«Происходит перераспределение кровотока, что может приводить к гипоксии того или иного органа, что, в свою очередь, запускает самые разные патологические процессы», — продолжает Поздняков.

Кроме того, снижение кровотока в сосудах, кровоснабжающих верхние дыхательные пути, ведет к снижению защитных барьеров и к более легкому возникновению различных респираторных заболеваний.

Ослабленный иммунитет со временем может привести не только к повышенному риску ОРВИ, но и к поражению суставов, артритам.

До простатита и бесплодия

По убеждению специалистов, такой тип переохлаждения, когда из-за замерзания ног начинаются нарушения кровотока в других органах и ослабевает иммунитет, у мужчин может вызвать простатит с развитием осложнений в мочеполовой сфере.

«У женщин, в связи с особенностями строения организма, инфекции очень легко попасть в мочевой пузырь и вызвать воспаление (цистит), которое при отсутствии адекватного лечения может перейти в хроническую форму, есть риск возникновения восходящей инфекции — пиелонефрита», — сказала акушер-гинеколог центра «Здравица» Инесса Ковинько.

Еще одно заболевание, которое возникает из-за падения иммунитета на фоне переохлаждения — воспаление придатков матки (яичников и маточных труб), добавляет Ковинько. Самое неприятное последствие этого заболевания образование спаек, которые зачастую перекрывают просвет маточных труб, что делает невозможным наступление беременности.