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Почему зимой женщинам нужен коллаген

Источник:
Sibnet.ru
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Женская красота зимой
Фото: Barbro Andersen / Attribution License
Коллаген отвечает за здоровый вид и «молодость». Но зимой его выработка сокращается, как следствие, старение и морщинки проявляются быстрее. Врач дала советы по способам восполнения коллагена и возвращению женской красоты.

Коллагеновые белки — это строительный материал для всех тканей организма. Именно поэтому коллаген активно используют в антивозрастной косметологии.

Почему снижается коллаген

Признаки дефицита коллагена женщины, как правило, могут заметить по ухудшению состояния кожи, волос и ногтей. Дамы в возрасте также могут отмечать обострения болевого синдрома в суставах, более медленное заживление ран и восстановление травмированной кожи.

Естественное сокращение выработки коллагена начинается с 20 лет. Но с течением времени этот процесс ускоряют ряд факторов. Это неправильное питание, в том числе с переизбытком сахара, хронический стресс, сбитый режим сна и бодрствования, переизбыток ультрафиолета, хронические воспалительные процессы, генетика, менопауза.

А наступление холодов это дополнительный фактор, который пагубно сказывается на выработке «белка молодости».

«Зимой пьем меньше воды, не хватает питательных веществ, перепады температуры, сухость воздуха — все это качественно портит кожу, она увядает, снижается регенерация», — сказала в эфире «О самом главном» врач-геронтолог, эксперт в области антивозрастной медицины Елена Коршун.

Поэтому поддерживать уровень коллагена в профилактических целях важно именно зимой.

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Как восполнить коллаген

Богатые «белком молодости» продукты это мясные бульоны, холодец, зеленые овощи морская жирная рыба, пшеница и другие.

Но только питанием нормальный уровень коллагена, если уже возник дефицит, не восстановить. Тем более, некоторые продукты в избыточном количестве могут быть вредны. Например, холодец или пшеничный хлеб совсем не полезны для сердечно-сосудистой системы.

Эксперт советует принимать препараты коллагена. Лучше — на основе морепродуктов: «Наиболее близкий к человеческому коллагену — рыбный или морской. И белок, получаемый из кожи рыб, обладает большей способностью проникновения вглубь эпидермиса и тем самым обеспечивает омолаживающий эффект кожи».


Как выбрать правильный коллаген

Существует множество форм препаратов коллагена — кремы, растворы, таблетки. При профилактике, которую женщина назначает себе сама, врач советует пероральные формы, которые принимаются внутрь.

Но важно учитывать цель и рассчитывать верную дозировку. Например, женщина в 35 лет не ощущает серьезных проблем, а просто хочет поддержать и улучшить качество кожи, волос, ногтей. Тогда рекомендуемая суточная доза 6 тысяч мг, курс приема от одного до двух месяцев.

А если даме 50+ и дополнительно нужно укрепить суставы, сосуды, поддержать общий уровень здоровья, то минимальная дозировка будет 10 тысяч мг в день на протяжении трех месяцев. 

При выборе непосредственно препарата нужно обращать внимание на способ производства. Наиболее эффективен гидролизованный коллаген. Он измельчен практически до молекул (пептидов), и попадая в организм, беспрепятственно проникает в кровь и разносится к тем тканям, которые испытывают дефицит коллагена.


Важно, чтобы основное действующее вещество в препарате было — пептиды рыбного коллагена. И чтобы не содержалось ГМО, титана диоксида (консерванта) , сахара, талька. А витамин С — только плюс, он стимулирует естественную выработку коллагена. 

Коршун предупредила, что некоторые производители хитрят и указывают на упаковке вес таблетки или дозу на всю упаковку. Поэтому информацию на упаковке о дозировке препарата нужно изучать внимательно.

Также врач настоятельно рекомендует отдавать предпочтение препаратам со свидетельством о государственной регистрации, а также известным российским производителям, представленным в аптеках. Так как рынок переполнен препаратами неизвестного происхождения с неподтвержденным качеством. 

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