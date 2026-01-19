НАВЕРХ
Ответы врачей: как научиться не мерзнуть зимой

Купание в пророби
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Человек может научиться комфортно переносить холода зимой, целенаправленно закаляя свой организм. И нырять в прорубь для этого вовсе не обязательно, говорят врачи.

Ощущение холода возникает тогда, когда организм пытается согреть жизненно важные внутренние органы. Тепло перераспределяется и, соответственно, температура рук, ног и носа снижается, пояснила в интервью радио Sputnik терапевт, главврач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко.

По ее словам, человек может повысить толерантность к холоду: «Для этого необязательно бросаться в прорубь, просто периодически можно устраивать организму минимальное охлаждение: снижаем температуру в комнате. Оптимально спать при температуре от 18 до 22 градусов».

Второй шаг — начать умывать лицо и мыть руки холодной водой, принимать прохладный, а потом и контрастный душ. Эта процедура наладит терморегуляцию. Если сразу сложно встать под такой душ, можно начать с гимнастики для сосудов — ванночек для рук. В одну из них налить горячую воду, в другую холодную и попеременно держать в них ладони.

Также важно не забывать о прогулках на свежем воздухе и о правильном режиме сна. Калорийность питания зимой может быть немного выше, чем летом, но рацион должен быть сбалансированным, с упором на овощи и фрукты.

Как работает закалка

«Во-первых, при закаливании включаются процессы терморегуляции, сопровождающиеся выраженным сосудистым эффектом. Одновременно повышается активность бурой жировой ткани, которая участвует в термогенезе и в метаболизме», — пояснила в беседе с RT кандидат медицинских наук из клиники высоких медицинских технологий им. Пирогова СПбГУ Ирина Сухомлинова.

Почему зимой труднее  похудеть 

По ее словам, при закаливании происходит активация иммунной системы, снижается активность воспалительных процессов. Стимулируется обмен веществ на клеточном уровне, повышая устойчивость организма к стрессу, которым фактически и является закаливание, сказала Сухомлинова.

Врач отметила, что прежде нужно обратиться за консультацией к врачу: «Приступая к закаливаниям, нужно делать это дозированно, с постепенным снижением или повышением температур. Тут как в спорте: дозированность с целью адаптации».

