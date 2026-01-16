НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Почему зимой замедляется метаболизм и похудеть труднее

Источник:
Sibnet.ru
238 0
Зима
Фото: © Sibnet.ru

Обмен веществ в организме человека зимой замедляется для сохранения тепла. Но побочным результатом этого становиться накопление жировых запасов и увеличение веса.

Организм человека за тысячи лет в холода научился естественным образом экономить энергию, замедляя метаболизм. «Это физиологический процесс, связанный с накоплением жировой ткани, в основе которого лежит механизм, сложившийся эволюционно и закрепленный на генетическом уровне», — пояснила врач общей практики «ИНВИТРО» Анастасия Жданова.

Раньше это помогало людям выжить, несмотря на скудные ресурсы. Но жизнь современного человека изменилась: «Даже в зимний период мы получаем привычный набор продуктов, температура окружающей среды комфортная, но механизм, сложившийся эволюционно, работает».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМожет ли быть аллергия на мороз

Поэтому осенью и зимой вместе с замедлением метаболизма увеличивается вес. 

Но это не значит, что зимой надо меньше есть. Ускорить обмен веществ поможет физическая нагрузка: прогулки на свежем воздухе, занятия в тренажерном зале и зимние виды физической активности – лыжи, коньки.

В рацион необходимо включить больше белка: молодое нежирное мясо, рыба, нежирные молочные продукты. Необходимы овощи, фрукты и зелень. Обязательно для ускорения обмена соблюдать питьевой режим — не менее двух литров воды в сутки, посоветовала врач. 

Еще по теме
Может ли быть аллергия на мороз
Где лягушки прячутся зимой
Где самый комфортный климат на Земле
Почему люди дрожат от холода
смотреть все
Наука #Интересно #Здоровье
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Китай представил проект космического авианосца
Адам Кадыров пообещал выкрасть Зеленского
Межзвездный объект 3I/ATLAS взял курс на спутник Юпитера
Организованную структуру нашли на объекте 3I/ATLAS
Обсуждение (0)
Картина дня
Трампу подарили Нобелевскую премию мира
Путин констатировал всеобщую политическую деградацию
Европа отправила военных в Гренландию для защиты от США
Защита «ангарского маньяка» захотела отменить один из приговоров
Мультимедиа
Самые красивые котики в мире. ФОТО
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

карат11

Выжить на эти копейки нереально. Если учесть реальное повышение цен на всё, и на жкх в особенности.

qseft

"Оптимизировали" это как понять?Убрали что-ли роддома по малым городам?Я эту феню нынешних властей порой...

mosquito__2010

чё думали в сказку попали нато вилы

qseft

Мне нравятся ихние пафосы-"Отрицательный рост,подтоплено,хлопок", теперь вот "управляемое сжатие"(вместо...