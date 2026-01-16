Обмен веществ в организме человека зимой замедляется для сохранения тепла. Но побочным результатом этого становиться накопление жировых запасов и увеличение веса.

Организм человека за тысячи лет в холода научился естественным образом экономить энергию, замедляя метаболизм. «Это физиологический процесс, связанный с накоплением жировой ткани, в основе которого лежит механизм, сложившийся эволюционно и закрепленный на генетическом уровне», — пояснила врач общей практики «ИНВИТРО» Анастасия Жданова.

Раньше это помогало людям выжить, несмотря на скудные ресурсы. Но жизнь современного человека изменилась: «Даже в зимний период мы получаем привычный набор продуктов, температура окружающей среды комфортная, но механизм, сложившийся эволюционно, работает».

Поэтому осенью и зимой вместе с замедлением метаболизма увеличивается вес.

Но это не значит, что зимой надо меньше есть. Ускорить обмен веществ поможет физическая нагрузка: прогулки на свежем воздухе, занятия в тренажерном зале и зимние виды физической активности – лыжи, коньки.

В рацион необходимо включить больше белка: молодое нежирное мясо, рыба, нежирные молочные продукты. Необходимы овощи, фрукты и зелень. Обязательно для ускорения обмена соблюдать питьевой режим — не менее двух литров воды в сутки, посоветовала врач.