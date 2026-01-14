НАВЕРХ
Может ли быть аллергия на мороз

Мороз
Фото: © Sibnet.ru

Аллергия на мороз (холодовая аллергия) считается вполне реальной патологией, которая, хотя и редко, но встречается у людей. Чаще всего она проявляется в виде крапивницы и конъюнктивита.

Холодовая аллергия представляет собой реакцию гиперчувствительности при воздействии низких температур. Организм начинает вырабатывать особые белки, воспринимаемые иммунной системой как чужеродные вещества. В результате запускается патологический иммунный ответ, что и вызывает специфические симптомы.

Чаще всего она проявляется в виде крапивницы и конъюнктивита, рассказала в эфире программы «Жить здорово» доктор медицинских наук Елена Малышева. При холодовой крапивнице происходит выброс гистамина, клетки «взрываются» и возникает отечность некоторых участков кожного покрова.

Аллергический конъюнктивит проявляется в виде покраснения глаз, обильного слезотечения, светобоязни. Причем здесь работает не только фактор аллергии, но и физического раздражения глаз от воздействия холода и ветра.

Малышева посоветовала страдающим этим заболеванием заблаговременно принимать противоаллергические препараты, в том числе капли при конъюнктивите.

По ее словам, лекарство нужно пить до процесса, а не после. Причем дозировка может быть увеличена. «Таблетки, капли — каждый день! Утром встал, умылся, в глаза капнул, таблетку выпил и пошел», — рекомендовала Малышева.

Наука #Интересно #Здоровье
