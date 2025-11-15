Жаропонижающие лекарства принимал каждый, но многие не задумывались, что у популярных препаратов есть важные отличия. Чем таблетки от температуры отличаются друг от друга, когда их надо принимать и о каких рисках надо знать?

Жаропонижающие средства делятся на две неравные группы: нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС) и парацетамол. Они различаются способом действия.

НПВС подавляют циклооксигеназу — фермент, участвующий в выработке медиаторов воспалительной реакции. К ним относятся ацетилсалициловая кислота, ибупрофен и нимесулид.

Парацетамол — это ненаркотический анальгетик, он снижает температуру, непосредственно воздействуя на центр терморегуляции в головном мозге.

У средств от температуры разное время, через которое они подействуют. Ибупрофен и нимесулид начнут снижать температуру через полчаса, аспирин — через 30-60 минут, эффект парацетамола ждать дольше всего — 45-60 минут.

Дополнительное действие

НПВС используются как обезболивающие (облегчают зубную, менструальную боль и боль в мышцах) или как противовоспалительные средства (обычно ими лечат болезни суставов). У аспирина дополнительно есть кроворазжижающий эффект, его часто назначают для профилактики тромбоза.

У парацетамола только обезболивающий эффект. Часто его рекомендуют пить от головной боли.

Важно помнить, что жаропонижающее не влияет на инфекцию. Если болезнь прогрессирует, температура спадет лишь на время, а когда препарат будет выведен из организма, снова поднимется.

Главные противопоказания

Наиболее часто встречающийся эффект нестероидных противовоспалительных препаратов — это раздражение слизистой желудка. Ацетилсалициловая кислота используется как антикоагулянт (для разжижения крови) и вместе это может привести к язве, предупредили врачи в программе «Жить здорово!».

Ибупрофен и другие НПВС у некоторых пациентов повышают давление, соответственно, увеличивается риск инфаркта. Также препараты этой группы могут ухудшить функцию почек.

Если температура ниже 38,5 градуса у взрослого и 38 градусов у ребенка, прием жаропонижающих не требуется.

Парацетамол считается одним из самых безопасных лекарств, если не превышать суточную дозу. Отравиться им можно не только приняв «лошадиную» дозу, но и создав накопительный эффект.

Факторы риска у парацетамола — алкоголь, голодание и дефицит массы тела. Эти состояния заставляют печень вырабатывать больше фермента, которые превращают лекарство в токсичное вещество, объяснила молекулярный биолог Ирина Якутенко в видео на YouTube.

Так как парацетамол категорически нельзя совмещать с алкоголем, то опасно обтирать детей спиртом, как до сих пор делают, чтобы снизить им температуру. Тонкая кожа ребенка впитывает алкоголь, и возникает риск интоксикации.

Если принимать разные таблетки вместе

Иногда, не дождавшись быстрого эффекта снижения температуры, люди пьют другое жаропонижающее. В этом нет смысла, если группа препаратов одна и действующее вещество одинаковое. Но есть риск передозировки.

Врачи рекомендуют чередовать ибупрофен с парацетамолом, если температура держится длительно. Такая комбинация не вызывает дополнительных побочных эффектов, поскольку механизмы действия у лекарств разные.

Отношение медиков к препаратам, в которых одновременно есть парацетамол и ибупрофен, — противоположное. В этом случае повышается риск передозировки. А жаропонижающее не будет действовать дольше.

Таблетки, суспензии или свечи

Жаропонижающие средства выпускают в виде таблеток, суспензий (сиропов) или свечей (суппозиториев). Последние две формы обычно прописывают детям.

Ребенку до трех лет сложно проглотить таблетку, поэтому удобнее дать сироп или поставить свечку. Однозначно суппозитории применяют при тошноте и рвоте. Свечку можно использовать даже во время сна больного малыша.

Но нужно учитывать, что свечи начинают действовать через 2-3 часа после приема (таблетка — максимум через час), однако продолжительность терапевтического эффекта дольше.

Шипучие таблетки подействую быстрее, так как благодаря углекислому газу повышается скорость усвоения. И их действие на желудок более щадящее.

Еще один вид жаропонижающих — порошки, но в них жаропонижающее идет в комплексе с аскорбиновой кислотой и веществами для уменьшения заложенности носа, например, фенилэфрином. В этом случае важно изучить состав, чтобы не превысить суточную дозу.