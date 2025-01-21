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В каком цитрусе больше всего витамина С

Источник:
Sibnet.ru
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Цитрусовые — один из самых доступных продуктов, откуда можно получить витамин C (аскорбиновую кислоту), который помогает иммунитету и благотворно влияет на состояние сосудов. В каком фрукте больше всего витамина С?

Витамин С (аскорбиновая кислота) повышает иммунитет при простуде. Он помогает делению т-клеток, которые противостоят инфекции, и не дает им гибнуть. Поэтому он помогает справляться с бактериями и вирусами, ускоряет заживление ран.

Кроме этого, витамин С благотворно влияет на состояние сосудов, делая их более эластичными.

Витамин C в цитрусовых

«Наша потребность в витамине C — важнейшем антиоксиданте — очень высока, 75-90 миллиграммов в сутки. Суточную дозу может обеспечить один крупный апельсин, грейпфрут или одна четверть помело», — сообщила Sibnet.ru ассистент кафедры химии и биотехнологии Пермского Политеха Евгения Гладких.

Здоровому человеку не рекомендуют превышать суточную дозу. Два и более грамма аскорбинки в сутки могут вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта, диарею.

Аскорбинка относится к тем веществам, которые организм не может запасти впрок, поэтому поступать она должна понемногу каждый день. Если принимать больше, то усвояемость витамина резко падает.

«Хотя этот витамин очень нестабильный, разрушается во время варки, жарки продуктов, мы все равно получаем его достаточно», — комментировала РИА Новости доктор биологических наук профессор, заведующая лабораторией витаминов и минеральных веществ ФИЦ «Питания и биотехнологии» Вера Коденцова.

Полезные и бесполезные продукты для укрепления иммунитета

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Жизнь #Здоровье #Еда
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