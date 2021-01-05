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Помочь иммунитету: полезные и бесполезные продукты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Одна из линий обороны иммунитета — кишечник. О том, какие продукты помогают укрепить иммунитет, сделать работу кишечника более комфортной и эффективной, рассказала кандидат биологических наук, доцент кафедры биофизики Антонина Сарангова.

Иммунитет защищает человека от болезней. У него есть несколько линий обороны: атаки «на передовой» отражают бактерии на коже. С самыми коварными врагами, сумевшими прорвать этот рубеж, разбирается «элитный спецназ» клеточного иммунитета. Еще одна база подержания иммунитета находится в кишечнике.

Мегаполисы бактерий

Численность микробного «населения» в желудочно-кишечном тракте возрастает сверху вниз. Менее всего заселен желудок, где проживают главным образом лакто- и бифидобактерии, микро- и стрептококки, устойчивые к кислой среде, а плотность населения составляет всего 103 КОЕ/мл (показатель количества жизнеспособных микроорганизмов в единице объема).

В тонком кишечнике количество «жильцов» и их разнообразие возрастает до 400 видов (103–105 КОЕ/мл). А наиболее заселен разнообразными бактериями толстый кишечник, вмещающий до 500 видов бактерий, численность которых составляет 1012 КОЕ/мл — на восемь порядков выше.

«Можно сравнить с численностью жителей различных городов и стран: 103 — как деревня с тысячей жителей, 105 — город чуть меньше Абакана в Красноярском крае, а 1012 — это уже сотня стран, каждая из которых населена столь же плотно, как Китай... Слизистая толстого кишечника невероятно плотно колонизирована микробами, которые образуют сложные отношения с нашим организмом», — поясняет Сарангова в интервью Сибирскому федеральному университету.

Заселение «мегаполисов» желудочно-кишечного тракта начинается в младенчестве и идет в соответствии с культурными традициями семьи и индивидуальными особенностями растущего человека.

Через прикорм детский кишечник настраивается на переваривание разных питательных веществ и создаются условия для заселения его разными микробами, которые будут специализироваться на расщеплении питательных субстратов.

Вырабатывают иммуноглобулин

Попав в желудок, обед, подвергается безжалостной атаке желудочного сока. Но часть бактерий, все же, проходит кислотный барьер, частично минует тонкий кишечник и задерживается в толстом кишечнике. Там-то все интересное и происходит.

Толстый кишечник обильно заселен бифидобактериями, которые выполняют важную функцию: выделяют ряд метаболитов, например, кислые продукты или лизоцим, выступающие антагонистами для патогенной микрофлоры.

В нем также живут лактобактерии. Они способствуют выработке иммуноглобулинов — это очень древняя форма иммунитета. Иммуноглобулины — белки плазмы крови, которые нейтрализуют антигены. 

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Бактерии, прикрепляясь к слизистому кишечнику, заставляют организм вырабатывать эти белки, тем самым формируя систему защиты организма от инфекций. Кроме того, вся микрофлора кишечника продуцирует витамины и микроэлементы.

Бифидо- и лактобактерии, как и другие представители микрофлоры обеспечивают устойчивое заселение слизистой кишечника, не давая патогенной флоре обосноваться «по соседству».

«Этот процесс ежечасный и непрерывный. Микрофлора желудочно-кишечной системы постоянно обновляется, прямо как программное обеспечение смартфона», — говорит ученый.

Что любят бактерии?

Продукты должны помогать обновлению микрофлоры. Это пребиотики — препараты немикробного содержания, чаще низкомолекулярные быстроусваиваемые углеводы. Они нужны для стимуляции роста кишечной микрофлоры и выступают факторами роста для микробов.

А также пробиотики — живые бифидо- и лактобактерии. Они призваны оказывать благотворное воздействие на физиологические, биохимические и иммунные реакции. Пробиотики продаются в аптеках. Назначает их врач в случае доказанных нарушений работы желудочно-кишечного тракта.

На бытовом уровне пробиотики попадают в организм из кисломолочных продуктов. Но не все йогурты одинаково полезны.

«Если на упаковке указан длительный срок хранения (полгода–год), в состав входит сахар и красители — это не тот продукт, за который микрофлора скажет спасибо. Чем меньше срок хранения и проще вид йогурта (нет затейливых добавок в составе, цвет близок к натуральному оттенку молока) тем лучше», — отметила собеседница.

В йогуртах, как и во всех кисломолочных продуктах, есть пробиотики — живые бактерии, которые можно естественным образом транспортировать в организм и заселить ими кишечник.

«Не нужно верить в обывательскую картинку, что вот вы выпили йогурт — и в кишечник высадился огромный десант нужных бактерий. Из 10 миллионов на грамм клеток останутся немногие, которые почти транзитом пройдут тонкий кишечник, а он, как мы помним, малонаселен и численно, и с точки зрения видового разнообразия. А вот в толстом кишечнике эти клетки задержатся и начнут развиваться, образуют богатую микробную ассоциацию», — поясняет Сарангова.

Не только йогурт

Также полезны все продукты, прошедшие естественную ферментацию: для россиян это квашеная капуста, кефир, простокваша, сметана, сыр, квас.

Не следует вносить в этот список сыры с плесенью, если человек не потомственный француз. Кишечник с рождения учится работать на определенном «топливе». 

Французы прекрасно справляются с особой пищевой плесенью, балканские народы обожают «болгарский» йогурт, квашеную репу и яблоки, жители Кавказа делают вкуснейший кефир мацони и блюда на его основе.

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«"Где родился — там пригодился", в каждой культуре есть свой этнический штамм бактерий, наиболее совместимый с микробиомом местных жителей», — уточняет ученый.

Она отметила, что такие широко разрекламированные продукты, как лимон и имбирь на состояние иммунитета никак не влияют.

«Иммунитет купить нельзя ни при помощи имбиря, ни за лимон. Иммунитет формируется, обучается, воспитывается, и это требует времени. А также определенного стиля жизни», — заключила эксперт.

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