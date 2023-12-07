НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Можно ли пить просроченные лекарства

Источник:
Sibnet.ru
271 0

Употребление просроченных лекарств — это всегда страх и риск их принимающего, так как накоплено мало данных, что со временем происходит с препаратами, сообщил Sibnet.ru инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

«Нужно понимать, что сроки годности препаратов используются в формате "Наилучшее качество до определенного срока", но сколько времени пройдет после указанного срока до того, как качества препарата изменится, то есть его действующее вещество инактивируется или хуже — образуется что-то токсичное, — сложно сказать, таких данных нет», — отметил Поздняков.

Лекарства с вышедшим сроком годности, которые точно нельзя использовать:

1. Офтальмологические препараты. Обычно срок годности у них короткий, и к этому времени прекращается действие консерванта и начинают размножаться бактерии.

2. Растворы для инъекций. В них могут образоваться токсические вещества. Также не стоит их использовать, если они изменили свой цвет или в них появился мутный осадок.

3. Нитроглицерин и другие средства, купирующие приступы ишемии и стенокардии.

4. Инсулин.

5. Антибиотики.

6. Противосудорожные средства.

7. Антикоагулянты, если есть риск тромбообразования.

8. Бронхолитики и спазмолитики.

9. Препараты для стабилизации функции щитовидной железы.

10. Успокаивающие и снотворные средства.

11. Оральных контрацептивы.

12. Витамины, так как эти низкомолекулярные органические соединения разлагаются с большой скоростью и на момент окончания срока годности в них останется очень мало активных веществ, оказывающих терапевтический эффект.

Еще по теме
Почему зимой женщинам нужен коллаген
Какие действия могут привести к перелому мужского члена
Найден дешевый и эффективный заменитель виагры
Диетолог раскрыла целебные свойства специй
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Найден дешевый и эффективный заменитель виагры
Вышла шестая серия «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Кличко пригрозил Зеленскому расплатой
Зеленский решился на отчаянный шаг из‑за угрозы мятежа на Украине
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин предрек мировую революцию
МВД уточнило количество жертв стрелявшей школьницы в Брянске
Маркетплейсы устроили тотальную зачистку контрафакта
Собран новый образец российского «царь-двигателя»
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Нефть в нашей жизни. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
48
Запад признал правоту Путина
40
Российская армия перешла к тактике полного уничтожения ВСУ
38
Совфед предложил провести выборы президента России 17 марта
32
Bloomberg узнало о кадровом голоде в украинской армии
31
Израиль задумался о затоплении туннелей в Газе морской водой