Можно ли пить просроченные лекарства

Употребление просроченных лекарств — это всегда страх и риск их принимающего, так как накоплено мало данных, что со временем происходит с препаратами, сообщил Sibnet.ru инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

«Нужно понимать, что сроки годности препаратов используются в формате "Наилучшее качество до определенного срока", но сколько времени пройдет после указанного срока до того, как качества препарата изменится, то есть его действующее вещество инактивируется или хуже — образуется что-то токсичное, — сложно сказать, таких данных нет», — отметил Поздняков.

Лекарства с вышедшим сроком годности, которые точно нельзя использовать:

1. Офтальмологические препараты. Обычно срок годности у них короткий, и к этому времени прекращается действие консерванта и начинают размножаться бактерии.

2. Растворы для инъекций. В них могут образоваться токсические вещества. Также не стоит их использовать, если они изменили свой цвет или в них появился мутный осадок.

3. Нитроглицерин и другие средства, купирующие приступы ишемии и стенокардии.

4. Инсулин.

5. Антибиотики.

6. Противосудорожные средства.

7. Антикоагулянты, если есть риск тромбообразования.

8. Бронхолитики и спазмолитики.

9. Препараты для стабилизации функции щитовидной железы.

10. Успокаивающие и снотворные средства.

11. Оральных контрацептивы.

12. Витамины, так как эти низкомолекулярные органические соединения разлагаются с большой скоростью и на момент окончания срока годности в них останется очень мало активных веществ, оказывающих терапевтический эффект.