Иммунитет и красота: какие фрукты надо есть зимой?

Для сохранения здоровья и красоты зимой нужно поддерживать иммунитет, а значит — употреблять большое количество витаминов и микроэлементов. Они содержатся в фруктах, доступных в обычных магазинах. Какие фрукты самые полезные зимой?

Эксперты по питанию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендуют каждый день съедать не менее пяти порций фруктов и овощей (примерно 400 граммов).

Правильные фрукты не только укрепляют иммунитет и снижают риски заболеть зимой, но и помогают сохранять спокойствие, улучшают качество кожи и волос.

Апельсин для сердца

Апельсин содержит: витамин P, каротин, аскорбиновую кислоту, фруктовые кислоты, кальций. Один крупный апельсин обеспечивает дневную норму витамина С.

«Апельсин часто советуют есть при высокой температуре, для укрепления зубов, нервной и костной систем, также он способствует очищению печени и нормализует работу ЖКТ. Еще апельсины, как известно, поднимают настроение и омолаживают организм», — прокомментировала Sibnet.ru нутрициолог, терапевт Екатерина Макарова.

Также апельсин содержит калий и магний, эти минералы поддерживают сердце, что особенно важно во время болезни, когда нагрузка на него увеличивается.

В день максимально можно съесть не больше трех плодов, чтобы не возникло аллергической реакции. Также апельсин имеет высокую кислотность, что плохо для зубной эмали. Не стоит объедаться апельсинами людям, страдающим гастритом, язвой и повышенной кислотностью желудочного сока.

Гранат для крови

Гранат богат витамином C, фруктовыми кислотами (много лимонной), фитонцидами.

«Гранат укрепляет стенки сосудов, нормализует обмен веществ, повышает уровень гемоглобина, обладает жаропонижающим действием. Полезно его есть тем, кто страдает камнями в желчном пузыре и почках, улучшает перистальтику кишечника», — отметила терапевт.

Фото: © Sibnet.ru

В день рекомендуется съедать около 150 граммов зерен граната.

Кожура граната тоже полезна, содержит много дубильных веществ и органических кислот. Отвар из них снимет боль при воспалительных заболеваниях горла или полости рта.

Но людям с язвенными болезнями и чувствительной эмалью зубов не стоит налегать на гранаты. Фруктовые кислоты могут раздражать стенки желудка. Поэтому стоит отказаться в период обострения заболеваний ЖКТ.

Киви для иммунитета

Киви содержит много аскорбиновой кислоты, витамины E и группы B, фруктовые кислоты, соли железа. В одном киви содержится суточная доза витамина C.

Содержащаяся в киви фолиевая кислота восстанавливает иммунитет, поддерживает работу сердца и сосудов, обеспечивает процесс образования клеток крови.

Киви способствует снижению артериального давления и помогает усвоению белка. Плод отлично выводит шлаки и способствует расщеплению жиров. Регулярное употребление сока киви помогает нормализовать содержание холестерина в крови.

Но при повышенной кислотности и при чувствительности к аллергенам киви лучше не злоупотреблять. Также врач не советует есть киви во время обострения заболеваний ЖКТ. В день — не более двух штук.

Мандарин против бронхита

Мандарин содержит витамины группы B, витамин K, пектин, аскорбиновую кислоту, каротин, фруктовые кислоты.

«Мандарин утоляет жажду, понижает жар при температуре, укрепляет стенки сосудов, полезен при бронхитах и бронхиальной астме. Вещество синефрин, которое содержится в мандаринах, известно как действенный сжигатель жиров», — отметила Макарова.

Фото: © Sibnet.ru

Но также мандарин раздражает слизистую желудка, поэтому не следует его есть при гастрите. Взрослым можно съедать до четырех штук в день, а детям – не более двух.

Хурма для щитовидки

В составе хурмы: витамин C, пектин, каротин, углеводы, дубильные вещества, йод.

Йод в хурме полезен для щитовидной железы, а значит помогает иммунитету. Этот микроэлемент редко встречается в продуктах растительного происхождения, поэтому хурма — особенный фрукт, который обязательно нужно включать в рацион зимой, когда она появляется в продаже.

Фото: © Sibnet.ru

Еще одна ценность хурмы – большое количество антиоксидантов. Один из них – бета-каротин, который защищает клетки от разрушения, способствует сохранению молодости, функций мозга и остроты зрения. Если съесть 150 граммов хурмы, то можно получить до 20% суточной нормы бета-каротина.

Магний, содержащийся в хурме, нормализует работу сердечной мышцы, успокаивает нервную систему, помогает справляться со стрессами.

Также хурма способствует улучшению состояния кожи, улучшает перистальтику кишечника, рекомендуется при борьбе с атеросклерозом, а также понижает повышенное артериальное давление.

В среднем медики рекомендуют съедать два-три плода хурмы в неделю.

При этом надо помнить, что фрукт обладает мочегонным эффектом, и есть хурму людям с камнями в почках нужно с осторожностью. Также хурму не стоит есть во время обострения хронических заболеваний ЖКТ.

Ананас для красоты

В составе ананаса: 85% воды, 15% органические кислоты и моносахариды, клетчатка.

Ананас понижает артериальное давление, разжижает кровь, повышает иммунитет и нормализует обмен веществ, улучшает пищеварение, выводит лишнюю жидкость из организма, также обладает антицеллюлитным эффектом.

Ананас содержит бромелайн — уникальный фермент, участвующий в расщеплении белка, что помогает при нарушениях пищеварения. Бромелайн также стимулирует иммунитет и быстро лечит воспаления.

Фото: © Sibnet.ru

В день рекомендуется съедать 165-200 граммов, не более, а детям и беременным — менее 100 граммов.

Терапевт советует совсем не употреблять ананас при гастрите и язвенной болезни. И осторожностью людям с повышенной чувствительностью зубной эмали и при аллергических заболеваниях.

Авокадо для памяти

В составе авокадо: витамины C и E, пектин, ненасыщенные жирные кислоты, каротин.

«Авокадо рекомендуется людям, перенесшим длительное заболевание, и тем, у кого сниженный вес. Еще авокадо способен понизить уровень холестерина в крови, показан при болезнях сердца, улучшает цвет лица, зрение», — отметила Макарова.

В авокадо много витамина Е, который защищает от болезни Альцгеймера, снижает скорость потери памяти и мыслительных навыков. Это связано с тем, что витамин Е относится к антиоксидантам, которые борются с повреждением клеток.

В среднем в день рекомендуется употреблять один плод авокадо. Главное противопоказание – индивидуальная непереносимость.

«Важно помнить, что близко к косточке и в кожуре есть опасные токсины, которые могут вызвать аллергию, интоксикацию печени, расстройство кишечника», — уточнила терапевт.