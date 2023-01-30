«Сбер» перевел платежный шлюз на российские сертификаты

«Сбер» с 30 января переводит свой платежный шлюз на российские TLS-сертификаты, выпущенные Национальным удостоверяющим центром Минцифры РФ.

До конца января клиентам кредитного учреждения добавить на свои компьютеры корневой сертификат Минцифры для продолжения корректной работы с API банка, а также проверить его работу. Без установки российских сертификатов эквайринг «Сбера» может работать некорректно.

Текущий сертификат банка от бельгийского центра GlobalSign истекает 15 февраля 2023 года, при этом иностранные центры, которые выдают сертификаты для защищенного соединения HTTPS, отказались работать с российскими структурами, попавшими под западные санкции.

«Сбер» с конца прошлого года предупреждал всех клиентов, что для стабильной работы скоро потребуются сертификаты Минцифры, а также предлагал скачать «Яндекс Браузер» или Atom от VK с уже предустановленными сертификатами.

В сентябре 2022 года «Сбер» уже частично перешел на российские сертификаты — их получила веб-версия «Сбербанк Онлайн». Из-за этого часть зарубежных браузеров в настоящее время блокирует доступ к сервису.