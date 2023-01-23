НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Кетчуп признали лучшим заменителем термопасты

Источник:
ComputerBase
481 0
Фото: Yohan / CC BY-SA 3.0

Энтузиаст проверил свойства бытовых заменителей термопасты — в этом качестве были использованы сыр, картофель, зубная паста, кетчуп и даже детский крем.

В качестве платформы для тестов выступил графический процессор видеокарты Radeon R7 240, обладающий уровнем тепловыделения всего в 30 Вт. Для создания нагрузки использовался стресс-тест Furmark, который запускался на пять минут, пишет портал ComputerBase.

Сначала в рамках эксперимента были использованы различные термопасты — оказалось, что только половина из протестированных образцов защищают процессор от троттлинга (принудительного снижение частот).

С задачей также не справился медный скотч и медная паста — температура процессора все равно достигла критического порога в 105 градусов. При этом из подручных домашних материалов лучше всего показал себя кетчуп — с ним GPU достигла только 71 градуса.

С зубной пастой до троттлинга также дело не дошло, но температура поднялась до 90 градусов. Детский крем, тонкий ломтик сыра и кусочек картофеля не смогли обеспечить нормальную передачу тепла.

Стоит отметить, что в реальных условиях использовать такие заменители термопасты специалисты не рекомендуют — в них содержится вода, которая может вызвать короткое замыкание. Кроме этого, защита даже в случае успешного применения будет краткосрочной.

Еще по теме
Apple выпустит ноутбук с сенсорным экраном
Какую мышку выбрать геймеру
AMD договорится о выпуске дешевых материнских плат
Российские производители попросили запретить импорт ноутбуков
смотреть все
Хайтек #Компьютеры
Как сделать
Как отключить требование обновления Windows в Google Chrome
07.12.22, 20:49
6329
0
Клавиатурные комбинации: как форматировать текст без мышки
Полезные сочетания клавиш работают практически во всех приложениях, которые работают с текстом — от самого популярного текстового редактора Microsoft Word до браузеров
09.11.22, 01:38
8958
1
Как форматировать текст в Telegram на iOS 16 с помощью спецсимволов
Пользователи iOS 16 лишились возможности форматировать текст в Telegram привычным способом, но могут это делать с помощью спецсимволов
15.09.22, 11:27
9988
0
Как освободить место на диске средствами Windows 10
Часто рекомендуют удалить ненужное и воспользоваться специальным софтом для оптимизации, но что делать, если на ПК нет неиспользуемых программ, а новые устанавливать некуда?
06.09.22, 00:21
14540
2
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
Простой и доступный способ ускорения компьютера с помощью USB-накопителя
09.07.22, 22:17
20392
3
Как выбрать
Какую мышку выбрать геймеру
11.01.23, 19:24
1937
3
Как выбрать игровую клавиатуру
Игровые клавиатуры обладают уникальным дизайном, особой эргономикой и дополнительным функционалом.
10.01.23, 12:08
2048
2
Как выбрать шуструю и удобную компьютерную мышку
За внешней простотой кроется серьезный технологичный механизм, от его типа, функционала и внутреннего устройства зависит не только качество передачи команд компьютеру, но и здоровье пользователя
21.12.22, 21:58
4182
1
Добавить памяти: как выбрать ОЗУ для компьютера
Приобретение комплектующих связано с некоторыми нюансами? и если не обращать на них внимание, то апгрейда не получится
06.12.22, 21:56
6059
3
Кабель или Wi-Fi: какой тип подключения выбрать
Есть цели и задачи, где использовать Wi-Fi не совсем удобно, несмотря на его доступность и предоставляемую мобильность, и, наоборот, иногда провод не нужен
29.11.22, 23:08
6425
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Зеленский нашел новое оружие против России
Пригожин анонсировал скорый запрет YouTube
Российские работники в январе получат урезанный аванс
Ученые нанесли виртуальный ядерный удар по США
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Селфи, иконы, прорубь: Крещенские купания на новый лад
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Топ комментариев

GammiPluh

Украина проиграла при любом исходе

Denis CENTR

Отечественной!?Когда он это сказал, все наши предки в гробах перевернулись🙈Как же Россия докатилась до...

М. Алейников

Меня поражает. Сначала десятилетия уничтожали в стране науку и промышленность загнав в импортозависимость.А...

Удавиков

Во время отечественной с врагами чем-то торговали, не знал. Или кому война, а кому мать родна, медведев...