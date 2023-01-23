Кетчуп признали лучшим заменителем термопасты

Энтузиаст проверил свойства бытовых заменителей термопасты — в этом качестве были использованы сыр, картофель, зубная паста, кетчуп и даже детский крем.

В качестве платформы для тестов выступил графический процессор видеокарты Radeon R7 240, обладающий уровнем тепловыделения всего в 30 Вт. Для создания нагрузки использовался стресс-тест Furmark, который запускался на пять минут, пишет портал ComputerBase.

Сначала в рамках эксперимента были использованы различные термопасты — оказалось, что только половина из протестированных образцов защищают процессор от троттлинга (принудительного снижение частот).

С задачей также не справился медный скотч и медная паста — температура процессора все равно достигла критического порога в 105 градусов. При этом из подручных домашних материалов лучше всего показал себя кетчуп — с ним GPU достигла только 71 градуса.

С зубной пастой до троттлинга также дело не дошло, но температура поднялась до 90 градусов. Детский крем, тонкий ломтик сыра и кусочек картофеля не смогли обеспечить нормальную передачу тепла.

Стоит отметить, что в реальных условиях использовать такие заменители термопасты специалисты не рекомендуют — в них содержится вода, которая может вызвать короткое замыкание. Кроме этого, защита даже в случае успешного применения будет краткосрочной.