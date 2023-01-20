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Xiaomi выпустит в России четыре дешевых телевизора

Источник:
Sibnet.ru
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Телевизор Xiaomi TV A2
Фото: © Xiaomi

Xiaomi начнет в России продажи линейки телевизоров A2. Они выделяются высоким качеством, гибкостью характеристик и доступными ценами. Старт продаж намечен на 23 января.

Младший представитель линейки получил диагональ 32 дюйма, разрешение HD (1366 768 пикселей), он поддерживает звуковые технологии Dolby Audio и DTS Virtual X, сообщается на сайте Xiaomi. Это самый скромный представитель, но и самый доступный — его цена 15 990 рублей.

Модели с диагоналями 43, 50 и 55 дюймов стоят 27 990, 32 990 и 39 990 рублей соответственно. Они получили псевдодесятибитные (8 бит + FRC) IPS-матрицы с разрешением UHD (3840 2160 пикселей). Заявлено наличие HDR10, HLG и Dolby Vision и технологии детализации MEMC.

Телевизоры работают на базе ARM Cortex-A55, имеют 2 гигабайта оперативной и 16 гигабайт постоянной памяти. Работают под управлением Android TV и имеют встроенный голосовой помощник Google Assistant.

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MEMC (Motion Estimation and Motion Compensation) — технология сглаживания, использующая процессор телевизора для оценки видео и добавления кадров. Это позволяет сделать воспроизведение более плавным.

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