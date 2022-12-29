Китайские инженеры представили робота‑домработницу

Китайская компания Midea Group на конференции Digital Midea 2025 представила сервисного робота Xiaowei Home Service. Он выполняет функции секретаря, охранника и умеет показывать кино через встроенный проектор.

Робот Xiaowei Home Service подключается к системе умного ома и может выполнять роль самостоятельного пользователя или контроллера. Например, включить чайник, если обнаружил, что хозяин направился на кухню или музыку в подходящий момент. Для определения задач он запоминает привычки пользователей.

Новинка может вызвать полицию при обнаружении незаконного проникновения в жилище или скорую, если заметит что человек упал и долгое время лежит без движения.

В режиме домашнего кинотеатра Xiaowei Home Service закрывает шторы, гасит свет, выбирает удобное место для проецирования и встает так, чтобы не мешать просмотру.

Заряда аккумулятора хватает на сутки активной деятельности, робот самостоятельно проследит за автономностью. Приобрести Xiaowei Home Service можно китайской площадке JD за 32 999 юаней (335 тысяч рублей).