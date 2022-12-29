НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Китайские инженеры представили робота‑домработницу

Источник:
Sibnet.ru
205 0
Робот-домработница Xiaowei Home Service
Фото: © Midea Group

Китайская компания Midea Group на конференции Digital Midea 2025 представила сервисного робота Xiaowei Home Service. Он выполняет функции секретаря, охранника и умеет показывать кино через встроенный проектор.

Робот Xiaowei Home Service подключается к системе умного ома и может выполнять роль самостоятельного пользователя или контроллера. Например, включить чайник, если обнаружил, что хозяин направился на кухню или музыку в подходящий момент. Для определения задач он запоминает привычки пользователей.

Новинка может вызвать полицию при обнаружении незаконного проникновения в жилище или скорую, если заметит что человек упал и долгое время лежит без движения. 

В режиме домашнего кинотеатра Xiaowei Home Service закрывает шторы, гасит свет, выбирает удобное место для проецирования и встает так, чтобы не мешать просмотру. 

Заряда аккумулятора хватает на сутки активной деятельности, робот самостоятельно проследит за автономностью. Приобрести Xiaowei Home Service можно китайской площадке JD за 32 999 юаней (335 тысяч рублей).

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Tesla закрылась от хозяина и «ушла в спячку» на морозе
Роскачество порекомендовало защитить Smart TV от хакеров
Помощь или рабство: чем опасен искусственный интеллект
Путина удивили дипфейком Шольца
смотреть все
Хайтек #Техника
Как сделать
Как отключить требование обновления Windows в Google Chrome
07.12.22, 20:49
3765
0
Клавиатурные комбинации: как форматировать текст без мышки
Полезные сочетания клавиш работают практически во всех приложениях, которые работают с текстом — от самого популярного текстового редактора Microsoft Word до браузеров
09.11.22, 01:38
6516
1
Как форматировать текст в Telegram на iOS 16 с помощью спецсимволов
Пользователи iOS 16 лишились возможности форматировать текст в Telegram привычным способом, но могут это делать с помощью спецсимволов
15.09.22, 11:27
7693
0
Как освободить место на диске средствами Windows 10
Часто рекомендуют удалить ненужное и воспользоваться специальным софтом для оптимизации, но что делать, если на ПК нет неиспользуемых программ, а новые устанавливать некуда?
06.09.22, 00:21
12552
2
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
Простой и доступный способ ускорения компьютера с помощью USB-накопителя
09.07.22, 22:17
18252
3
Как выбрать
Как выбрать шуструю и удобную компьютерную мышку
21.12.22, 21:58
1556
1
Добавить памяти: как выбрать ОЗУ для компьютера
Приобретение комплектующих связано с некоторыми нюансами? и если не обращать на них внимание, то апгрейда не получится
06.12.22, 21:56
3541
3
Кабель или Wi-Fi: какой тип подключения выбрать
Есть цели и задачи, где использовать Wi-Fi не совсем удобно, несмотря на его доступность и предоставляемую мобильность, и, наоборот, иногда провод не нужен
29.11.22, 23:08
4232
1
Как правильно выбрать скоростной роутер
Правильный выбор маршрутизатора обеспечит стабильный выход в сеть всех домашних устройств
20.11.22, 23:11
23715
1
HDD, SSD, SSHD: какой жесткий диск выбрать?
Долгое время на рынке были представлены только HDD — классические «винчестеры» и выбор основывался на их характеристиках. Однако теперь они сдают позиции
20.10.22, 16:17
8265
6
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Финалистов шоу «Маска. Танцы» рассекретили
«Армату» заметили в зоне спецоперации. ВИДЕО
Эзотерический хам: почему Череватый победил в «Битве экстрасенсов»
Кадыров заявил о больших потерях ВСУ
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Alhazred

Такое ощущение, что ты на лавочке с бабушками весь день проводишь. Может работать все же попробуешь?)))

Uynachalnica

Также, как и гарантии о том, что возраст поднимать не будет!

krasprol

Гарант дал гарантии- смешноссс........!

GammiPluh

сегодня выкладывали видео солдаты ВСУ как они вывозят погибших товарищей грузовиками с позиций[video]...