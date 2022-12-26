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Создатели TikTok рассказали о слежке за журналистами

Источник:
Sibnet.ru
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Силуэт человека на фоне экрана
Фото: © Chris Yang / Unsplash License

Разработчики TikTok сознались, что для борьбы с утечками были вынуждены отслеживать передвижения трех журналистов Forbes. Издание посчитало это нападением на свободную прессу, а в компании сочли обычным процессом по защите информационной безопасности.

Внутреннее расследование проводилось с целью узнать, кто из сотрудников TikTok раскрывал постоянные связи компании с Китаем, из-за чего у той возникли проблемы с правительством США, сообщает Forbes со ссылкой на генерального директора Рубо Ляна.

Служба безопасности отслеживала перемещения трех журналистов Forbes и сотрудников TikTok, чтобы выявить совпадения в маршрутах. По результатам «операции» был уволен специалист по аудиту Крис Лепитак. Его руководитель из китайского подразделения Сон Е самостоятельно подал в отставку и ушел из компании.

«Я был глубоко разочарован, когда меня уведомили о ситуации и я уверен, что вы чувствуете то же самое. Общественное доверие, на создание которого мы потратили огромные усилия, будет значительно подорвано неправомерным поведением нескольких человек. Я считаю, что эта ситуация послужит уроком для всех нас», — написал Рубо Лян в корпоративном обращении.

Директор по контенту Forbes Рэндалл Лейн посчитал факт слежки за журналистами прямым нападением на идею свободной прессы, однако главный юрисконсульт TikTok Эрих Андерсен счел это стандартной практикой. 

Андерсен отметил, что имело место злоупотребление полномочиями сотрудников и компания расследовала нарушение кодекса поведения, повлекшее утечку конфиденциальных данных.

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ByteDance не первый технологический гигант, использующий приложение для мониторинга конкретных пользователей. В 2017 году New York Times сообщал, что Uber идентифицировал политиков и предоставлял им отдельную, вводящую в заблуждение, версию приложения, чтобы избежать штрафных санкций.

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