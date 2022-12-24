Наступающий 2023 год по Восточному календарю считается годом Черного Водяного Кролика. Что принесет хозяин года остальным знакам, и чего ждать ему самому?

Кролик меняет на посту своенравного тигра. Буддисты считают полосатого и хвостатого символа 2022 года агрессивным, и говорят, что происходившие события вполне соответствуют его характеру.

Заяц же зверь спокойный, у него нет жесткого характера предшественника, это больше «женский» год. Кролик не принесет ни экономических потрясений, ни эпидемий. И Кролик всеми силами будет способствовать созиданию, созданию семьи.

Поэтому его особым расположением будут пользоваться люди, занятые в строительстве и сельском хозяйстве. Также быстроногий хозяин года будет благосклонен к путешественникам и тем, чья профессия связана с дорогой. Автомобилисты, пилоты, капитаны окажутся под его защитой.

Кролик — смекалистое и умное животное. Поэтому всем, кто учится и учит, тоже повезет в 2023 году.

Но есть у Зайца и недостатки — постоянные сомнения и страх перед неизвестным. Боязнь «выглянуть из норки», выйти из зоны комфорта и начать что-то новое.

Прогноз по знакам Восточного календаря

Восточный календарь, или так называемый Китайский Зодиак, имеет 12-летний цикл, в котором каждым из 12 годов управляют животное и стихия. Новый год по этому календарю наступает во второе новолуние после зимнего солнцестояния.

Китайский Зодиак по годам рождения

Мышь: не выходить из «норки»

Людям, родившимся в год Крысы (Мыши), нужно обратить пристальное внимание на здоровье. Особенно на проблемы с опорно-двигательным аппаратом. В год Черного Кролика увеличивается риск получения травм спины, переломов. Еще одно потенциально «больное» место — желудок.

В 2023 году «мышкам» лучше отказаться от путешествий во время отпуска — Кролик «не пустит» их в дальнюю дорогу, провоцируя аварии и травмы. Вообще, лучше выбрать спокойный отдых, отменить походы в горы, не рисковать на водоемах. Предпочтение лучше отдать отдыху в городах или в санаториях, а лучше остаться дома.

В материально-финансовом плане их ждет удача. Год будет хорош для сделок, особенно с недвижимостью. Год Черного Кролика будет благоволить Мышам в любовных делах и семейных отношениях. Брак, заключенный в 2023 году окажется удачным.

Бык: бонусы от травоядного

Люди, родившиеся в год Быка, станут любимчиками Черного Кролика. Серьезных неприятностей со здоровьем для Быков не предвидится, а профилактика болезней поможет укрепить здоровья на многие годы.

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Год хорош для путешествий, для отдыха на воде, для поездок в разные страны и знакомств с новыми людьми.

А еще 2023 год станет максимально благоприятным в финансовом плане, вложения оправдаются, а затраты окупятся.

Это очень благоприятный год и для любви, создания семьи, рождения детей. Если кто-то поссорился с другом или родственником, то год Черного Кролика – отличный период для примирения.

Немного подкачал у людей, родившихся в год Быка, пункт «везение». Внезапные планы, решения, принятые на эмоциях, могут реализоваться не сразу. Тут главное проявить бычье упорство и добиваться целей. А вот чего не стоит делать в 2023 году, так это пускаться в авантюры, руководствуясь азартом. Это может привести к потере денег и даже разорению.

Тигр: удача по гендеру

Для мужчин- Тигров это максимально хороший год. В 2023 году можно планировать поездки, ходить в гости, чаще встречаться с друзьями. Год идеален для знакомств.

В финансовом плане тоже все неплохо. Особенно повезет предпринимателям — расширение бизнеса или открытие нового дела станет удачным. Так же, как и освоение новых профессиональных навыков. Вообще в плане учебы для Тигров обоих полов это крайне благоприятный год.

Женщинам нужно обратить внимание на взаимоотношения. На ближайшие 12 месяцев лучше не планировать свадеб, это не самый удачный период для брака. В Год Черного Кролика можно серьезно поссориться с близкими людьми. Если не сдерживать эмоций, то все может закончиться полным разрывом отношений.

Кролик: опасности на каждом шагу

Буддисты считают, что хозяин года вообще никогда не благоволит людям, рожденным под его символом, и говорят, что «свой» год опасен. Так что Кроликам в 2023 году лучше уделить внимание здоровью, отношениям с близкими людьми и отказаться от рискованных затей.

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Это будет весьма непростой год для 12-летних детей. Ими часто будут владеть сомнения и страх, быстро сменяющиеся на решимость и импульсивные поступки, порой вопреки здравому смыслу.

Для остальных Кроликов год тоже сулит мало хорошего. В этот период могут обостриться все хронические болезни, возрастет вероятность травм, осложнений на фоне инфекционных заболеваний.

Это конфликтный год. Велик риск поссориться с близким человеком, нужно постоянно контролировать себя и следить за эмоциями и тем более за словами.

Но все же и Кроликам выпадет удача — в учебе и освоении новых навыков. Это очень неплохой период для поступления, повышения квалификации и научной работы.

Дракон: предпочтение дамам

Черный Кролик разделит свою благосклонность по гендерному признаку для людей, родившихся в год Дракона. Заяц отдаст благосклонность женщинам. Им можно будет практически все — новые впечатления, экстремальные виды спорта, смена работы, финансовые вложения. Хозяин года будет благоволить почти во всем. Это очень хороший год для создания семьи.

Мужчинам повезет меньше. Это неблагоприятный год для финансовых операций и лучше отложить крупные покупки и быть осторожнее с вложениями. Особенное внимание им нужно уделить здоровью. В год Черного Кролика могут обостриться старые хронические болезни.

Змея: поток благосостояния

Год Черного Водяного Кролика будет очень благоприятным для людей, рожденных в год Змеи — и для мужчин, и для женщин. Нужно успеть куда-то съездить, пролечить старые болезни, заняться новым делом, образованием.

Для Змей это будет хороший период, чтобы помириться с кем-то, выстроить новые отношения, уладить конфликты в семье и коллективе. Особенно в коллективе. Этот год будет благоприятствовать профессиональным связям.

Благоприятный потенциал года нельзя растрачивать впустую. Это прекрасная возможность — приложив небольшие усилия, можно получить хороший результат во всех делах.

Лошадь: финансовый гуру

Для людей, рожденных в год Лошади, 2023 год будет не самым благоприятным. Пристальное внимание нужно уделить здоровью, особенно беречь спину — высока вероятность травм и болезней позвоночника. Также существует риск обострения кожных заболеваний и ожогов.

Однако этот год хорош для Лошадей в материально-финансовом плане. Все, что связано с покупкой и продажей и любыми финансовыми сделками, обречено на успех.

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Однако нужно опасаться скрытых препятствий и непреднамеренного обмана со стороны людей, от которых этого ожидаешь меньше всего. Например, не нужно давать большие суммы в долг, даже близким друзьям. Высока вероятность потери денег.

Коза: умеренное благополучие

Для людей, родившихся в год Козы (Овцы), этот год пройдет под эгидой спокойствия и неторопливости. Ничего с излишком — ни плохого, ни хорошего. Такое размеренное течение может расслабить и без того спокойную Козу, поэтому лучше не пренебрегать усердием и не пускать дела на самотек, а быть настойчивым.

Козам в 2023 году надо обратить внимание на взаимоотношения с близкими и проявить максимум заботы. Оказать помощь тем, кто ее просит, не отмахиваться от проблем, возникающих у друзей. Такие моральные вложения обязательно вернутся позитивом и поддержкой в будущих нелегких периодах.

Обезьяна: карьерный взлет

Черный Кролик будет максимально благоволить Обезьянам. Для них этот период — настоящий кладезь возможностей. Практически все, за не возьмутся Обезьяны, исполнится.

Особенно благоприятен этот год для финансовых операций и карьеры. Неплохие возможности для повышения и для смены работы на более перспективную.

Главное, не испортить все самим. Люди, рожденные в год Обезьяны, отличаются импульсивностью и переменчивостью в достижении целей. Поэтому не нужно бросать начатое на полпути. Успех в 2023 году будет оглушительным, но только для тех, кто доведет дело до конца.

Петух: скандальный финансист

Для Петухов год Черного Кролика во многих аспектах будет неблагоприятным. В первую очередь по здоровью. Нужно быть максимально аккуратными, не пытаться перенести болезни «на ногах».

Лучше отказаться от дальних поездок, быть максимально внимательным на дорогах — бесшабашность для людей, рожденных в год Петуха, будет смертельно опасной в 2023 году. Вообще лучше быть сдержанным во всем, в том числе и в эмоциях. В противном случае можно все 12 месяцев провести в постоянных скандалах и ссорах с окружающими.

Самые ужасные подарки на Новый год

Однако Кролик будет благосклонен к денежным авантюрам. Вполне возможно, что в 2023 году люди, рожденные в год Петуха, получат повышение зарплаты или выиграют внушительную сумму в лотерею.

Собака: больше мотивации!

Для Собак это очень хороший год почти во всех сферах жизни. Им повезет и на работе, и дома. Любое дело будет спориться, а в семье царить гармония. Одинокие представители этого восточного символа, скорее всего, встретят в 2023 году человека, которого полюбят всем сердцем и он ответит взаимностью.

Но есть риск того, что Собака может испортить многие подаренные возможности. Люди, рожденные под этим знаком, идеалисты, склонные к перфекционизму и, как следствие, депрессиям при неудачах. Они могут настойчиво идти к цели, но уже у финиша внезапно загрустить, опустить руки и загубить начинание.

Свинья: успехи в учебе

Для людей, рожденных под знаком Свиньи, 2023 год пройдет относительно спокойно. Никаких серьезных угроз для жизни и здоровья не будет. Но стоит быть аккуратнее с огнем, велик риск получить ожоги.

Год хорош для смены работы. Не нужно боятся неожиданных предложений или полной смены профиля и специальности. Повезет и тем, кто захочет переехать. На новом месте у них все сложится.

А вот где точно ждет успех, так это в учебе. Кролик будет всеми силами помогать Свинье в получении новых знаний.