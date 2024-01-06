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Денежный гороскоп: каким знакам Зодиака повезет в 2024 году

Источник:
Sibnet.ru
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Знаки Зодиака
Фото: © Sibnet.ru
Наступивший 2024 год принесет серьезную экономическую реформу в мире — появятся новые валюты, будет цифровизация денег, считает астролог Мария Кузьменко. По ее прогнозу, эта реформа коснется каждого из знаков Зодиака. А для трех знаков обернется финансовой удачей.

До конца мая Юпитер идет по Тельцу, поощряя экономность и накопительство. Астролог посоветовала в этот период меньше тратить, экономить, искать дополнительные заработки, чтобы получить хорошие финансовые результаты во второй половине года.

Овен

С апреля по июнь Овнов ждет финансовый взлет, ощущение процветания. Будет приходить больше денег, появится дополнительный источник дохода — это может быть еще одна работа, пассивный доход от инвестиций или деньги нового супруга.

Астролог дополнительно посоветовала овнам хранить сбережения в нескольких валютах.

Дева

Важный финансовый вопрос у Дев решится успешно — это может быть выгодная сделка, купля-продажа, ипотека, оформление алиментов или субсидий. Наиболее благоприятный период — сентябрь.

Удачное финансовое вложение — приобрести криптовалюту по выгодной цене, потом она резко поднимется в стоимости, или оформить депозит в банке, чтобы получать проценты как пассивный доход.

Козерог

Через руки Козерогов в 2024 году пройдут большие деньги — но стоит избегать финансовых авантюр.

Будет доход от пассивных источников. Следует подумать, как по-другому хранить сбережения, например инвестировать.

Также Козерог может потратить крупную сумму на покупку, которую давно откладывал.

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Топ комментариев

pepelmetal

Киев «крепко встанет на ноги и будет достаточно оружия и ресурсов» - Хахахах) вот это 95 квартал мочит...

DYNAMO7294

И депутатам государственной думу, тоже приготовиться

Asd10

Ви кому имели таки в виду? Похмелись, прежде чем писать. Паранойя фореве... 🤣🤣🤣

korvinsS

А зачем мне доказывать что я KorvinsS ??? Я гражданин Российской Федерации меня зовут Вячеслав проживаю...