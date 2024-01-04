Астролог Светлана Драган предсказала будущее рубля

Российский рубль в 2024 году ждет серьезная трансформация, рассказала астролог Светлана Драган в программе «Сегодня вечером» на Первом канале.

«Рубль, как он сейчас есть, он не будет существовать в доминанте. Но подъем и интерес к нашему рублю, может быть даже цифровому, он начнется примерно с апреля», — отметила Драган.

По ее словам, мир находится на пороге больших перемен, а 2024 год станет серьезным шагом к трансформации всего вокруг. При этом рубль в наступившем году буду укрепляться.

А вот у доллара не самые лучшие перспективы. В наступившем году курс данной валюты будет крайне нестабильным. «Доллар завершает свой доминирующий курс вместе с этой долларовой философией», — уточнила астролог.

По ее прогнозу, самую острую фазу перерождения или даже падения доллара граждане увидят осенью, ближе к началу октября.