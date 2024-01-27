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Астролог назвала три знака Зодиака, которым повезет в феврале

Источник:
Topnews.ru
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Российский астролог Тамара Глоба раскрыла, представителям каких знаков Зодиака звезды помогут обрести удачу и везение в феврале. Так, удача придет к трем знакам — Раку, Весам и Козерогу.

Раки в последний месяц зимы смогут поделиться тем, что имеют с близкими людьми. Представители этого знака внезапно откроются любимым с новой стороны. Кроме этого, они будут испытывать ясность ума и спокойствие, все новые дела имеют отличные шансы быть благоприятными.

Весы поймут, что в их отношениях с партнером нет ограничений, поэтому они вместе способны войти в новый этап, который будет характеризоваться настоящей свободой. Представители этого знака смогут качественно решить все профессиональные задачи, а небольшая нехватка средств окажется временной. Однако им нужно позаботиться о здоровье.

Козероги в феврале смогут принять важное решение о завершении некоего этапа своей жизни. Откладывать его нельзя, так как предстоящий месяц станет для этого максимально благоприятным. В ином случае можно столкнуться с затяжной депрессией.

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ld_andrey

Сразу такие: "не трогайте нас, это российское топливо", все сейчас якобы российским топливом будут прикрываться;...

Alhazred

Вот же ты унылый. ))) Про Киев за три дня первым сказал генерал Милли 5 февраля 2022 года. https://www.foxnews.com/us/gen-milley-says-...ukraine-sources...

mosquito__2010

Хохлы особенно этот фейк любят. Они даже готовы выпиливаться пачками за подобные фейки.

Alhazred

А ты еще и провокатор? Смотри, кончишь как поп Гапон))) То есть статья в фоксньюс вызывает у тебя недоверие?...