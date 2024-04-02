Период ретроградного Меркурия наступил с 1 апреля и продлится в активной фазе до 25 апреля 2024 года. Астролог Анжела Перл рассказала, как вести себя в это время.

Ретроградный Меркурий проигрывается в жизни каждого знака Зодиака по-разному, но есть общие тенденции для всех. При соблюдении нескольких советов можно избежать потерь и разочарований, считает астролог.

Главная характеристика ретроградного Меркурия — медлительность, изменение планов, неожиданные события, возвращение к старому.

«Могут отменяться, переноситься встречи. Ошибки могут быть в документах. Все с приставкой "пере": переделать, передумать», — пояснила Перл.

Ретроградный Меркурий — это астрономическое явление с оптической иллюзией движения планеты назад. Она возникает в момент движется Меркурия с другой скоростью и по другой траектории

Что не стоит делать

В период ретроградного Меркурия не стоит начинать новые дела. Это касается совершенно новых проектов, перехода на новую работу. Новые знакомства или романы, начатые в ретроград, приведут к разочарованию.

Также не стоит на этот период планировать операции или процедуры, связанные с красотой — результат, скорее всего, не удовлетворит, и все придется переделывать.

Что можно делать

В ретроградный Меркурий можно и даже нужно завершать старые дела, возвращаться к проектам, которые были отложены по какой-то причине.

Что касается любовных отношений, то в ретроград часто появляется желание вернуться к бывшим партнерам. По мнению астролога, в этом нет ничего страшного, это шанс пересмотреть прошлые отношения, проделать работу над ошибками.