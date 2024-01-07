Гороскоп здоровья для знаков Зодиака на 2024 год

Львам будет некогда болеть в 2024 году, а Стрельцам особо важно беречь зрение — астролог Мария Кузьменко дала советы, каким знакам Зодиака на какие сферы здоровья стоит обратить внимание.

Для всех знаков Зодиака будут благоприятны очистительные процедуры и здоровые ограничения в еде.

Овен

В вопросах здоровья потребуется ответственность и некоторые ограничения. Следует отказаться от дурных привычек, если они есть. Также вероятен период, когда потребуется ухаживать за родственниками.

С одной стороны, овны могут быть излишне мнительны в отношении здоровья, с другой — высок риск неправильного диагноза.

Телец

Важно предотвращать болезни: принимать витамины, посещать врача, проходить обследования. Контролировать вес.

Следует уделить внимание хроническому заболеванию, если оно есть.

Близнецы

Проблем нет, главное не надумывать о них самим Близнецам. разве что дыхательная система может быть подвержена простудным заболеваниям более, чем обычно.

Рак

Возможны гормональные сбои или перестройки. Будет период, когда придется ухаживать за пожилым человеком.

Лев

Ситуация со здоровьем Львов будет лучше, чем в предыдущие годы. Такое ощущение, что болеть будет просто некогда.

Дева

Благоприятны чистки. Стоит отказаться от вредных привычек. Не стоит игнорировать звоночки от организма, надо сразу обратиться к врачу. Важно не загонять себя физически и энергетически.

Весы

Если есть нерешенные вопросы с костями, суставами, зубами, нужно обратить внимание. Полезны регулярные спортивные нагрузки.

Скорпион

Будет поиск новых методик, связанных с оздоровлением и омоложением, возможно, из области нетрадиционной медицины. Это может быть гимнастика, массаж, самомассаж.

Благоприятно заниматься лечением хронического заболевания, если оно есть. Может быть лечение репродуктивной системы.

Стрелец

Важно беречь зрение, делать гимнастику для глаз, принимать витамины или давать глазам отдых от работы за компьютером.

Также обратить внимание на ступни, приобретать обувь, которая комфортна и удобна.

Козерог

Год благоприятен в сфере здоровья. Даже если есть хронические проблемы, их лечение пройдет успешно.

Водолей

Будет сильное желание привести себя в порядок, заняться собой, пройти профилактические курсы, заняться омоложением, улучшением внешнего вида.

Рыбы

Возможны проблемы со спиной, костями, зубами. Приветствуется аскетизм, любые ограничения.