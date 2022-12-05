Самые ужасные подарки на Новый год

Кухонный текстиль, свечки, фигурки зверей... Никто не хочет получить это в подарок. Но все равно — подобные «полезные» вещи и сувениры настойчиво вручаются на Новый год. Что еще не надо дарить, чтобы не вызвать раздражение вместо радости?

Вещи в новогоднем стиле

По данным опроса сервиса SuperJob, неудачными новогодними подарками чаще всего считаются ненужные предметы гардероба: футболки, носки, халаты. В эту же категорию идут и трусы.

Угадать с одеждой тяжело даже для близкого человека, а уж коллегу в офисе вряд ли можно порадовать новыми носками. Тем более, что часто эти предметы гардероба покупаются не классических цветов, а с новогодними принтами — с елками, снежинками и Дедом Морозом.

Фото: © Sibnet.ru

Кроме специфической расцветки, которую никуда не наденешь, многие «новогодние» вещи не лучшего качества.

Чем заменить: Идеальный вариант вместо вещей подарить сертификат в магазин. Если нет, то купить вещь хорошего качества без новогодней символики.

Подойдут термоноски или носки с шерстью мериноса, но только если заметили, что человек любит держать ноги в тепле. А одежду лучше выбирать классических цветов (черный, белый, бежевый, серый), они впишутся в любой образ.

Бесполезные сувениры

Также в списке неудачных подарков — символ года в любом исполнении от брелока до свечки. Главная проблема — банальность. Трудно удивить в Новый год сувениром, этим товаром заставлены все полки в магазинах. Человеку могут надарить десяток кроликов всех мастей в новогодние праздники. В итоге презент только займет место.

Фото: © Sibnet.ru

Чем заменить: Сувениры можно дарить коллекционеру. Если он собирает ангелочков или снежные шары, то обрадуется новому. Но тут важно знать, каких фигурок не хватает. Либо вместо сувенира можно подарить елочную игрушку тем, кто традиционно наряжает елку.

Кухонные радости

Подарки для кухни плохи не только на 8 марта, но и на Новый год. Полотенце с елочками и зайчиками, кружки с символом года или солонки точно не вызовут восторг.

Чем заменить: Сертификатом на мастер-класс, если человек любит материть, или на поход в спа, салон красоты, парикмахерскую.

Канцелярия

Настольные органайзеры, бизнес-аксессуары тоже не вызовут положительных эмоций. Равно как и календари и ежедневники на следующий год — такие подарки похожи на стандартные от компании сотруднику или бизнес-партнеру, а не на что-то личное.

Фото: © Sibnet.ru

Тем более многие заменили бумажные календари смартфоном, а ежедневники электронными планировщиками.

Чем заменить: Если брать полиграфию, то выбирать дорогую, брендовую или с индивидуальным дизайном.

Наборы чистоты

Наборами из гелей для душа и кремов для рук заставлены все магазины перед Новым годом. Такой подарок дарят «для галочки», когда наспех забегают в супермаркет перед визитом в гости и хватают, что есть.

Фото: © Sibnet.ru

А еще человек может подумать, что принадлежности для умывания — это намек на его нечистоплотность. Или, если пользуется особой косметикой для ванны, решит, что на нем сэкономили, выбрав в подарок ширпотреб.

Чем заменить: Можно подарить сертификат в магазин косметики, и чем шире там ассортимент, тем лучше.

Сладкое удовольствие

Шоколадки, конфеты — популярный и простой подарок на Новый год. Но тут надо либо знать вкусы одариваемого, либо не покупать ненужные дешевые конфеты и плитки.

Чем заменить: Сладкоежек может порадовать банка фермерского меда, варенье из шишек, арахисовая паста. А для тех, кто к сладкому равнодушен, это может быть и банка красной икры или дорогой острый соус в красивой упаковке.