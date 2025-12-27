НАВЕРХ
Какие фейерверки можно зажечь в квартире

Домашний фейрверк
Фото: © коллаж Sibnet.ru

Россияне любят в новогоднюю ночь устраивать фейерверки на улице, но есть и пиротехнические изделия, которые можно использовать, не выходя из квартиры.

Согласно ГОСТу Р 51270-99, вся пиротехника делится на пять классов опасности. Первый класс с радиусом опасной зоны не более полуметра разрешен для использования внутри помещений, сообщает портал «Объясняем.рф».

К первому классу относятся бенгальские огни, хлопушки и фонтаны холодного огня. Несмотря на «несерьезность» этих изделий, их применение не требует особых мер предосторожности.

Бенгальские огни — это металлические стержни, на поверхность которых нанесен специальный пиротехнический состав. Кончик бенгальского огня поджигают, после чего свеча горит около 30 секунд, издавая шипение и потрескивание.

Фонтаны холодного огня с треском и хлопками выпускают сноп ярких искр. Покупать нужно версию для домашнего использования с небольшой высотой фонтанов. Не следует думать, что они по-настоящему холодные. Температура их горения составляет около 70 градусов. Только вариант для использования внутри помещений будет безопасен.

Хлопушки — одно из самых простых и безопасных изделий. Небольшой цилиндр из плотного картона содержит маленький пиротехнический заряд. Чтобы хлопушка сработала, необходимо дернуть за шнур, прикрепленный к основанию цилиндра. После этого наружу вылетают разноцветные конфетти.

#Новый год
