Как выбрать живую елку

Елка — главное украшение новогодних праздников. Многие предпочитают живые ели, привносящие в дом неповторимую атмосферу. Как правильно их выбрать, рассказали эксперты «Роскачества».

Покупать живую елку нужно за четыре-шесть дней до Нового года. Если приобрести раньше, она может не простоять до Рождества, а если позже, придется на елочном базаре выбирать из того, что осталось.

При покупке стоит прежде всего обратите внимание на состояние хвои. Она не должна быть сухой.

«Если иголки пожелтели, значит, дерево срубили давно. Пощупайте хвоинки – они должны гнуться, а не ломаться. Потрясите елку — иголки не должны сыпаться. Попросите продавца снять с дерева сетку, чтобы хорошо рассмотреть елку. Без этого вы не поймете, что покупаете», — дала совет эксперт Вера Глухова.

Как выбрать безопасную гирлянду

Ветки елки должны быть гибкими, не сухими. Прикиньте вес дерева – оно не должно быть легким относительно своего размера. Тяжесть говорит о том, насколько оно свежее и напитано влагой.

Несколько советов по выбору живой елки:



постучите стволом о землю: иголки от ударов не должны осыпаться;

разломите пару хвоинок в руке: должен появиться характерный приятный аромат;

посмотрите на ствол: он тоже должен быть покрыт иголками.

Если устроят небольшие экземпляры, эксперты советуют обратить внимание на ели в горшках. После того как такая ель встретила Новый год в квартире, ее нужно будет поместить в прохладное место – с температурой 5–10 градусов тепла. Потом их можно высадить на даче.