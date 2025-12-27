НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Как выбрать живую елку

Источник:
Sibnet.ru
85 0
Елочный базар
Фото: © Sibnet.ru

Елка — главное украшение новогодних праздников. Многие предпочитают живые ели, привносящие в дом неповторимую атмосферу. Как правильно их выбрать, рассказали эксперты «Роскачества».

Покупать живую елку нужно за четыре-шесть дней до Нового года. Если приобрести раньше, она может не простоять до Рождества, а если позже, придется на елочном базаре выбирать из того, что осталось.

При покупке стоит прежде всего обратите внимание на состояние хвои. Она не должна быть сухой.

«Если иголки пожелтели, значит, дерево срубили давно. Пощупайте хвоинки – они должны гнуться, а не ломаться. Потрясите елку — иголки не должны сыпаться. Попросите продавца снять с дерева сетку, чтобы хорошо рассмотреть елку. Без этого вы не поймете, что покупаете», — дала совет эксперт Вера Глухова.

Как выбрать безопасную гирлянду

Ветки елки должны быть гибкими, не сухими. Прикиньте вес дерева – оно не должно быть легким относительно своего размера. Тяжесть говорит о том, насколько оно свежее и напитано влагой.

Несколько советов по выбору живой елки:
  • постучите стволом о землю: иголки от ударов не должны осыпаться;
  • разломите пару хвоинок в руке: должен появиться характерный приятный аромат;
  • посмотрите на ствол: он тоже должен быть покрыт иголками.

Если устроят небольшие экземпляры, эксперты советуют обратить внимание на ели в горшках. После того как такая ель встретила Новый год в квартире, ее нужно будет поместить в прохладное место – с температурой 5–10 градусов тепла. Потом их можно высадить на даче.

Еще по теме
Форма, вес и кожура: как выбрать самые сладкие мандарины
Как проверить красную икру на свежесть
Для улицы и дома: какая гирлянда безопасная
Что подарить человеку, у которого все есть
смотреть все
Жизнь #Новый год
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Вторая модель «Волги» сертифицирована в России
Объект 3I/ATLAS просканировали самым мощным радиотелескопом
Генерал Сарваров погиб в результате взрыва в Москве. ВИДЕО
МИД Китая ответил на угрозы Зеленского
Обсуждение (0)
О самом главном
Что подарить человеку, у которого все есть
Как кошки выбирают место для сна
Почему хороший работник не годится в руководители
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Подарки за 1 тысячу рублей: оригинальные идеи на Новый год
Все статьи
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Самое обсуждаемое
20
Глава МИД Эстонии пригрозил перестрелять «зеленых человечков»
18
Раскрыто число заключивших контракты с Минобороны россиян
16
Путин наградил Михалкова высшим орденом России
14
Россияне пожаловались на тотальный сбой WhatsApp
14
Послание Путина Федеральному Собранию в 2025 году не состоится