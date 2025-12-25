НАВЕРХ
Для улицы и дома: какая гирлянда безопасная

Sibnet.ru
Гирлянды
Фото: © Sibnet.ru
Гирлянда — одно из самых распространенных, но и самых опасных новогодних украшений с точки зрения пожарной безопасности. Эксперты «Роскачества» рассказали, как выбрать этот праздничный атрибут.

Гирлянды условно можно разделить на два вида: для улицы и для помещений. Первые имеют спецзащиту от пыли и влаги. Вторые представлены большом разнообразии форм, но могут использоваться только дома, рассказала эксперт Татьяна Чаброва.

Степень защиты гирлянды указывается на упаковке и обозначается буквами IP и двумя цифрами, из которых первая означает защиту от пыли, а вторая — от влажности:
  • IP 20 — только для дома
  • IP 44 — для использования на улице под навесом
  • IP 65 и IP 67 — для использования на улице, не боится осадков

Гирлянда со степенью защиты IP 67 имеет каучуковую изоляцию, которая гарантирует, что влага не попадет внутрь элементов даже во время дождя и снега, пояснила эксперт Юлия Колесникова.

Провод и вилка

Провод гирлянд делают из меди или сплава с высоким содержанием меди. Обмотку изготавливают из ПВХ. Перед покупкой нужно проверить качество и целостность обмотки провода, особенно в местах соединения с блоком питания и вилкой.

«От гирлянды не должно исходить резкого химического запаха, наличие которого говорит о низком качестве ПВХ. При нагревании такой прибор будет еще сильнее пахнуть и в прямом смысле слова отравлять воздух в доме», — предупредила Чаброва.

Вилка должна быть из качественного материала, стандартной формы (различные фигурные, декоративные вилки ломаются быстрее). Нужно проверить ее на прочность и целостность в местах соединения с проводами.

Упаковка

Вся информация об изделии должна быть на русском языке. Упаковка, на которой информация представлена на азиатских языках, а сверху наклеена этикетка на русском, может говорить о том, что гирлянда завезена в нашу страну неофициально.

На коробке должны быть указаны количество и вид лампочек, степень защиты, уровень напряжения, дата изготовления, а также информация об изготовителе (наименование фирмы-производителя, страна и адрес производства, а также номер телефона для жалоб и предложений).

Изображение трех стилизованных букв (ЕАС) говорит о том, что продукция безопасна и соответствует требованиям необходимых технических регламентов, обратили внимание эксперты.

