Почему мокрую обувь нельзя сушить на батарее

После прогулок в дождливую или снежную погоду обувь становится мокрой. В попытке быстро высушить ботинки или кроссовки некоторые отправляют их на горячую батарею. Однако этот способ может безвозвратно испортить любимую пару обуви.

Почему батарея опасна для обуви

Повреждение. Сушка обуви на горячей батарее обычно оборачивается ее повреждением. Высокая температура приводит к растрескиванию кожи или отслаиванию подошвы из-за резкого изменения структуры материалов и ослабления клеевого слоя под воздействием высокой температуры.

Деформация. При сушке на батарее обувь может потерять первоначальную форму. Например, деформируется пятка или носок станет более плоским, после чего носить такую пару станут некомфортно.

Ускорение износа. Просушка на горячей поверхности создает условия для быстрого старения материалов — в них появляются микротрещины, которые в дальнейшем превращаются в уже заметные дефекты. Обувь будет выглядеть плохо уже после первого сезона.

Опасность грибка. Вопреки распространенному мнению, сушка на батарее не дезинфицирует обувь. Наоборот, комбинация тепла и влаги создает идеальные условия для размножения грибков и бактерий. Ношение такой обуви может привести к грибковым заболеваниям.

Особенно уязвимы замша и нубук — даже одной сушки на батарее достаточно, чтобы такая обувь потеряла привлекательный вид или пришла в негодность. А высокотехнологичные ткани и мембраны на батарее теряют водоотталкивающие свойства.

Как сушить правильно

Самый правильный вариант — естественная сушка в проветриваемом помещении. Для этого необходимо поставить мокрую обувь в хорошо проветриваемом месте вдали от источников тепла, предварительно вынув стельки и шнурки.

Также можно наполнить обувь скомканной бумагой или газетами, которые будут впитывать лишнюю влагу, по мере намокания их следует менять. Также отлично впитывают влагу и запах некоторые натуральные материалы — например, рис.



SIBNET.RU В MAX



