Хайтек
Что такое короткое замыкание

Sibnet.ru
Короткое замыкание в розетке
Фото: © пресс-служба МЧС
Короткое замыкание — основная причина пожаров в быту. Почти каждый сталкивался с этим неприятным явлением, которое обычно сопровождается громким хлопком, снопом искр и пропажей света в квартире. Что это такое, чем опасно и как его избежать?

Почему возникает короткое замыкание

Обычно ток (в виде электронов) бежит по проводам, передавая энергию какому-то полезному устройству — например, лампочке или чайнику. На этом устройстве часть энергии теряется, переходя в полезную энергию — свет или тепло.

Однако иногда конечная цель для электронов теряется, сопротивление падает практически до нуля — ток начинает перемещаться по проводам без нагрузки. Такая ситуация возникает, когда два провода с разными зарядами (фаза и ноль) соприкасаются напрямую, минуя прибор.

По закону Ома, чем меньше сопротивление, тем больше становится сила тока — активность электронов возрастает в сотни раз. Огромный ток мгновенно разогревает металл провода до температур, сравнимых с поверхностью Солнца (до 5 тысяч градусов по Цельсию).

Закон Ома гласит, что сила тока на участке цепи прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению.

Возникает эффект электрической дуги — металл за несколько секунд начинает плавиться и испаряться. От такого тепла загорается изоляция проводов, обои, мебель — все, что находится рядом.

Но в некоторых случаях короткое замыкание может быть полезно — на этом принципе работает дуговая сварка, которая используется на современном производстве (например, при сварке кузовов автомобилей).

Когда случается короткое замыкание

Чаще всего короткое замыкание происходит из-за механического повреждения или износа изоляции провода — в результате две оголенные жилы с разными зарядами в какой-то момент касаются друг друга.

Иногда виновником короткого замыкания может стать неправильный монтаж электропроводки, вода в электроприборе, плохой контакт в соединениях или перегрузка электрической цепи — например, подключение в бытовую розетку сразу нескольких мощных потребителей.

Что спасает наши квартиры

Чтобы защитить от короткого замыкания жилье, в каждом электрощитке стоит так называемый «автомат», внутри которого есть электромагнитный механизм, который реагирует на резкий скачок силы тока.

Как только ток становится аномально большим, «автомат» мгновенно размыкает цепь. Именно поэтому при коротком замыкании «выбивает пробки» — в щитке срабатывает защита, ток перестает бежать по проводам. 

Хайтек #Быт #Потребитель #Техника
