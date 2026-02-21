НАВЕРХ
Домострой
Зачем нужен кондиционер для белья

Sibnet.ru
Кондиционер для белья
Фото: © Sibnet.ru
Добавление при стирке кондиционера для белья стало таким же обычным действием, как и засыпать стиральный порошок. Как работает кондиционер и в каких случаях может повредить одежду?

Во время машинной стирки волокна на поверхности ткани, особенно натуральной, сминаются. Это состояние текстиля при сушке на открытом воздухе затвердевает, и вещи становятся жесткими на ощупь.

В начале XX века для смягчения хлопковых тканей использовали эмульсии на основе оливкового, кукурузного масел или талового жира. Затем пришло время химии: главный компонент современных кондиционеров для белья — катионные ПАВ (поверхностно-активные вещества) — осаждается на белье, делая его более воздушным и мягким.

В английском языке кондиционер для белья так и называется fabric softener (soft — мягкий). Первым в мире массовым средством стал продукт Downy («Пушистый»), выпущенный компанией Procter & Gamble на рынок США в 1960 году. Во многих странах он продается как Lenor.

Кондиционер для белья
Фото: © Sibnet.ru

Затем в кондиционерах появились различные добавки: для устранения статического электричества, упрощения глажки, защиты волокон. А отдушки, которые остаются на ткани после высыхания, придают ей разнообразные ароматы.

Таким образом, кондиционер для белья оказывает несколько полезных действий:

  • Смягчает ткань.
  • Уменьшает сминание, облегчает глажку.
  • Избавляет от электризации.
  • Защищает ткань.
  • Придает аромат.

Как использовать кондиционер для белья

Использовать кондиционер для белья нужно согласно инструкции на упаковке. В стиральной машине для него есть отделение, отмеченное цветочком. 

Кондиционер нельзя сразу смешивать со стиральным порошком или гелем для стирки. В них содержатся анионные ПАВ, и при взаимодействии вещества будут нейтрализовать друг друга.

ВАЖНО: При стирке на коротких циклах (менее часа) и при низких температурах (20-40°С) кондиционер для белья частично остается в трубочках и соединениях стиральной машины в виде слизи, а это одна из причин постепенного появления неприятного запаха в машинке.

Когда кондиционер вреден для одежды

Кондиционер-ополаскиватель забивает волокна ткани, делая ее гладкой и мягкой, но в этом случае она теряет гигроскопичность и не так хорошо впитывает пот и пропускает воздух. Средство вредно для:

  • Спортивной одежды: мембранные ткани теряют функциональность.
  • Купальников: спандекс, лайкра, эластан становятся жесткими и теряют эластичность.
  • Водоотталкивающих тканей: пропитка смывается.
  • Пуховиков: ПАВ забьют воздушные промежутки, и вещи перестанут защищать от холода.
  • Микрофибры: вещества убирают статику, а именно за счет статического электричества микроволокно удерживает в сечениях-ячейках пыль.
  • Детской одежды: ПАВ могут вызвать химические реакции. 

СОВЕТ: Вместо кондиционера для стирки белья можно использовать низкопроцентный (до 9%) обыкновенный уксус — в среднем две столовые ложки на стирку, а также теннисные мячики.

