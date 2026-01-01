Старый Новый год — уникальный неформальный праздник, отмечаемый по желанию в России, а также бывших советских республиках и православных странах Восточной Европы. Это редкий пример празднества, возникшего из календарной реформы.

Фактически, Старый Новый год — это встреча Нового года по старому стилю (юлианскому календарю) в ночь с 13 на 14 января. Россия жила по нему до реформы 1918 года, в ходе которой страна перешла на григорианский стиль, сместивший все даты на 13 дней.

Разница между юлианским и григорианским календарями постоянно увеличивается, поэтому Старый Новый год в 2101 году изменит дату — он начнет праздноваться в ночь с 14 на 15 января.

Как появился Старый Новый год

Папа Римский Григорий XIII в 1582 году провел реформу по замене юлианского календаря григорианским, чтобы скорректировать возрастающую разницу между астрономическим и календарным годами. В результате календарь сдвинулся на десять суток вперед.

Однако Россия продолжала жить по юлианскому летоисчислению. К ХХ веку российский календарь отстал от европейского уже на 13 суток. Таким образом, Новый год в стране отмечался почти на две недели позже, чем в Европе.

Чтобы сократить разрыв, 24 января 1918 года Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет о введении в стране григорианского календаря. Документ подписал председатель Совнаркома Владимир Ленин 26 января 1918 года.

Декрет предписывал считать следующий после 31 января 1918 года день не 1 февраля, а 14 февраля. Однако Русская православная церковь эти новшества не признала и сохранила летоисчисление по юлианскому календарю.

В результате Новый год для верующих, строго придерживающиеся церковных канонов, сдвинулся на 14 января. И эта дата, соответствующая по юлианскому календарю 1 января, получила название Старый Новый год.

Церковное влияние привело к тому, что после гуляний 1 января многие повторяли застолье в ночь на 14-го. В позднем СССР праздник даже получил полуофициальное одобрение — например, в этот день по центральному телевидению повторяли праздничную новогоднюю программу.