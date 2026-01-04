НАВЕРХ
Как дольше сохранить новогоднюю елку

Sibnet.ru
Новогодняя елка
Фото: © Freepik.com/

Россияне, предпочитающие живые елки на Новый год, стараются как можно дольше их сохранить, чтобы она не осыпалась в первые дни. Вот несколько советов, как это сделать.

Хвойное дерево следует питать ель влагой. «Обновите срез и поставьте дерево на сутки в ведро с водой. Также можно раз в день опрыскивать дерево из пульверизатора», — посоветовала эксперт Роскачества Вера Глухова.

Несколько советов для продления жизни елки:
  • не ставьте елку рядом с батареей;
  • не перегружайте ветви мишурой, игрушками и гирляндами;
  • регулярно опрыскивайте дерево. Если у есть увлажнитель воздуха, придвиньте его поближе к елке;
  • добавьте в воду для полива таблетку аспирина и пару столовых ложек сахара из расчета на один литр.

Можно установить елку в «оазис». «Это искусственный пористый материал, который хорошо впитывает и долго удерживает влагу. Его еще называют флористической губкой или флористической почвой», — пояснила эксперт.

Также в продаже есть специальные подставки для елок, которые можно наполнять водой. Но они могут обойтись дороже елки. Простая альтернатива «оазису» и дорогим подставкам с водой – мокрый песок. Его нужно увлажнять по мере высыхания.

Жизнь #Новый год
