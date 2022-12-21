Яркого и агрессивного Тигра в 2023 году сменит тихий и милый Водяной Кролик — большой поклонник тепла и уюта. В чем встречать Год Водяного Кролика, чтобы он был успешным, рассказала Sibnet.ru астролог Юлия Гикис.

На востоке год Кролика считается самым спокойным — годом семьи. Кролик призывает уделить время родным, поработать над отношениями с близкими родственниками, создать гармоничное пространство для себя и родных.

Важно встречать Новый год Водяного Кролика в близком кругу. Пугливый хозяин будет чувствовать себя неуютно с незнакомыми и в таком случае не принесет в дом удачу.

Что нельзя надевать в новогоднюю ночь?

Наряд не должен спугнуть Кролика, поэтому не стоит наряжаться в яркие тона и тигровые принты. Не стоит подражать хищникам и в других атрибутах красоты. Например, не подойдут для встречи 2023 года длинные яркие ногти. Кролик может испугаться, что попадет в такие цепкие руки.

Как нарядиться для встречи Водяного Кролика?

Для девушек подойдут однотонные вещи из струящихся и натуральных тканей, вроде шелка, вельвета.

Кролику понравятся черный, серый, голубой костюм или платье. К ним обязательно надо будет добавить стильные, не кричащие аксессуары.

Для новогоднего маникюра астролог советует выбрать короткие ногти, спокойные тона. Можно добавить на одном ногте золото или серебро.

Мужчинам можно надеть рубашку из шелковой или вельветовой ткани. Лучше выбрать синий — цвет стабильности. Галстук надевать необязательно, поскольку праздник домашний, и Кролик ценит комфорт.

Новогодние наряды по знакам Зодиака

Для каждого знака Зодиака астролог дала свои рекомендации по новогоднему образу, чтобы год Водяного Кролика исполнил их желания.

Представители огненной стихии (Овен, Лев, Стрелец) могут добавить элементы красного, например, в украшениях или сделать акцент на туфли и сумку.

Фото: © Sibnet.ru

Земным Тельцам, Козерогам и Девам надо обратить внимания на серьезный образ: пиджак, юбка-карандаш или маленькое черное платье. Обязательно разбавить украшениями с камнями.

Представителям воздушной стихии (Близнецы, Весы, Водолей) можно добавить в образ больше голубых оттенков — цвет свободы, которую ценят эти знаки.

Фото: © Sibnet.ru

Представители водной стихии (Рак, Скорпион, Рыбы) могут завлечь Кролика нейтральной палитрой, нежным облегающим по фигуре платьем, можно добавить немного страз, ободок и другие украшения на волосы.